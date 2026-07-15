Gran caldo: cosa sono i «Cold spot», dove si trovano e a cosa servono

Sono stati allestiti dalle Asst in alcune Case di comunità e offrono una prima assistenza alle persone che presentano sintomi legati al caldo. Mirano a intercettare i bisogni sul territorio e a evitare gli accessi impropri nei pronto soccorso

Barbara Bertocchi Giornalista 15 luglio 2026 2 ' di lettura