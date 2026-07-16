La musica protagonista alla Festa della Valverde 2026

Dal 14 luglio al 4 agosto la Festa della Valverde di Botticino si conferma uno dei principali appuntamenti estivi della provincia di Brescia, con un cartellone ricco di eventi musicali, ma anche incontri culturali e presentazioni di libri.
Per quanto riguarda la parte musicale, sul palco si alterneranno i Vipers con il loro spettacolare tributo ai Queen, i Julia Dream con l'omaggio ai Pink Floyd, i Linkin Revolution, tra le più apprezzate tribute band dedicate ai Linkin Park, Roberta Giallo con il suo intenso omaggio a Lucio Dalla, Zeni Adami e i Corimè con le canzoni di Fabrizio De André.
Ma non solo: a salire sul palcoscenico saranno anche i Sulutumana, storica formazione lombarda capace di fondere canzone d'autore e sonorità popolari, i Nautiblues, apprezzata band del territorio, il travolgente Quartetto Esplosivo di Brescia e l'energia rock'n'roll di Slick Steve & The Gangsters. Gran finale, il 4 agosto, con il concerto dei Modena City Ramblers.
Negli ultimi anni, il palco della Valverde è diventato dunque un vero punto di riferimento per la musica dal vivo nel Bresciano, grazie a una programmazione sempre più curata e capace di spaziare tra rock, cantautorato, folk, blues e musica d'autore, offrendo serate di qualità a un pubblico sempre più numeroso.
Accanto ai concerti, la Festa continua a investire anche sui nuovi talenti attraverso il Song Contest, dedicato a solisti e duo, e il Band Contest, riservato alle band con repertorio interamente inedito. Un progetto realizzato in collaborazione con studi di registrazione, accademie musicali e professionisti del settore che rappresenta un'importante occasione di crescita e visibilità per gli artisti emergenti.
La Festa provinciale del Partito Democratico si afferma però anche come un luogo d’incontro e spazio per il confronto diretto e l’ascolto reciproco. «Sarà la festa di un Partito Democratico che sceglie di aprirsi al territorio, alle associazioni, al mondo del lavoro, dell’impresa, della cultura, del volontariato e ai tanti cittadini che desiderano confrontarsi sul futuro della nostra provincia e del nostro Paese. Non un luogo riservato agli iscritti, ma una piazza nella quale la politica torna a essere occasione di ascolto, partecipazione e costruzione collettiva», dichiara il segretario provinciale Michele Zanardi.
«In questa società che sembra disorientata da un individualismo alla caccia di ‘like’ facciamo rete e costruiamo insieme un futuro diverso. Torniamo a incontrarci in una Festa dell’Unità che fa sentire vivo nel territorio il nostro Partito Democratico, con l’aiuto di tanti tesserati e di ancora più numerosi simpatizzanti», sottolinea Elena Maccaferri in rappresentanza dei circoli PD di Botticino, Castenedolo, Mazzano e Rezzato.
Lo Spazio Dibattiti della Festa dell’Unità ospiterà diversi incontri culturali e presentazioni di libri, grazie alla preziosa collaborazione con la Libreria Tempi Nuovi di Brescia. Mercoledì 22 sarà il turno di Lorenzo Tosa autore dei libri Il treno della memoria e Un passo dopo l'altro, con cui si discuterà di attualità. Lunedì 27 Franco Gabrielli, scrittore di Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica, dialogherà con Giacomo Possamai, Sindaco di Vicenza e con Ferdinando Facchin Sindaco di Mazzano. Mentre martedì 28 Massimo Giannini autore del libro La Sciamana. Meloni, l'ultima trumpista: fenomenologia della destra illiberale, dialogherà con Miriam Cominelli, Consigliera Regionale della Lombardia.
Inoltre, vi sarà spazio per degli importanti momenti di confronto con Parlamentari europei e nazionali tra cui si segnala la presenza di Stefano Bonaccini venerdì 24 luglio. Previsto anche l’intervento di consiglieri regionali e amministratori locali oltre a esponenti della società civile.
Decine saranno quindi le occasioni per approfondire i temi che riguardano l’Italia e il territorio lombardo, con la possibilità anche di assaporare la cucina di Valverde con piatti preparati al momento come i casoncelli alla bresciana, le tagliatelle con i funghi ma anche pane e salamina, formaggio fuso, e tante altre pietanze calde, fredde, vegetariane, per tutti i gusti e per tutte le esigenze.
Per ulteriori informazioni sul programma visitare il sito www.pdbrescia.it