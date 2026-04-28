I mille volti della primavera, che non è affatto la stagione del sole

Negli ultimi 75 anni

La primavera, ad esempio, è la stagione della variabilità, non del sole: rovesci, temporali e perturbazioni più o meno intense sono ingredienti immancabili del menù meteorologico di aprile e maggio, ma ogni regola ha le sue eccezioni. Quest’anno, ad esempio, stiamo vivendo un mese di aprile insolitamente stabile e caldo.

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Le parentesi piovose, nella maggior parte dei casi, hanno portato accumuli modesti, mentre le temperature sono state spesso e volentieri al di sopra della media, tanto da permetterci di conquistare un posto nella top five dei mesi di aprile più caldi di tutta la serie storica di Ghedi, iniziata nel 1951. Tra un paio di giorni tireremo le somme e conosceremo l’esatta posizione in classifica, ma il podio sembra essere alla portata.

Il meteoquiz

Ora sveliamo la soluzione dell’ultimo meteoquiz: i cumulonembi, ovvero le nubi temporalesche, possono raggiungere altezze considerevoli, in alcuni casi vicine ai 15-16 chilometri.

A proposito di temporali, ecco un altro quesito per mettere alla prova le vostre conoscenze sul tema.