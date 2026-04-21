Finora è stato un aprile molto più caldo della media

Siamo in aprile, ma le temperature sono degne del mese di maggio e in più occasioni si sono addirittura allineate con le medie di inizio giugno. I numeri non mentono mai, le anomalie termiche delle ultime settimane sono state a senso unico: dal 1° aprile abbiamo vissuto diciassette giornate più calde della media e solo tre nella norma.

I temporali di domenica hanno favorito un temporaneo calo termico, ma nel complesso le temperature sono state comunque molto alte per il periodo, con minime intorno ai 13-14°C e massime superiori ai 22-23°C.

Quale sarebbe la normalità? La risposta arriva dagli archivi dell’osservatorio di Ghedi, relativi al trentennio 1991-2020. Durante la seconda decade di aprile la media va dai +7,0°C di minima ai +18,4°C di massima, mentre in terza decade la media sale a +9,4°C per quanto riguarda le minime e +20,5°C per le massime. Numeri ben diversi da quelli a cui ci siamo abituati in questo caldo mese di aprile.

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Previsioni: variabilità e temperature in calo

Le previsioni per oggi annunciano un po’ di variabilità tipicamente primaverile, mentre nei prossimi due giorni l’ingresso di una massa d’aria fresca favorirà un calo termico e un miglioramento delle condizioni atmosferiche. I più freddolosi possono stare tranquilli: nessun colpo di coda invernale in arrivo, si tratterà solo di un ritorno a temperature più consone al periodo.

La bilancia, a conti fatti, pende sempre e comunque dalla parte del caldo anomalo: dopo quasi tre settimane accompagnate da valori ben al di sopra della media, avremo un piccolo assaggio di normalità.

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Il meteoquiz

Ed ora, ecco la soluzione del meteoquiz di martedì scorso: il 15 aprile 1950, nel pluviometro dell’istituto Pastori, caddero 101 millimetri di pioggia.

Per il nuovo quesito, facciamo un breve viaggio nell’affascinante mondo delle nuvole.