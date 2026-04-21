Finora è stato un aprile molto più caldo della media
Siamo in aprile, ma le temperature sono degne del mese di maggio e in più occasioni si sono addirittura allineate con le medie di inizio giugno. I numeri non mentono mai, le anomalie termiche delle ultime settimane sono state a senso unico: dal 1° aprile abbiamo vissuto diciassette giornate più calde della media e solo tre nella norma.
I temporali di domenica hanno favorito un temporaneo calo termico, ma nel complesso le temperature sono state comunque molto alte per il periodo, con minime intorno ai 13-14°C e massime superiori ai 22-23°C.
Quale sarebbe la normalità? La risposta arriva dagli archivi dell’osservatorio di Ghedi, relativi al trentennio 1991-2020. Durante la seconda decade di aprile la media va dai +7,0°C di minima ai +18,4°C di massima, mentre in terza decade la media sale a +9,4°C per quanto riguarda le minime e +20,5°C per le massime. Numeri ben diversi da quelli a cui ci siamo abituati in questo caldo mese di aprile.
Previsioni: variabilità e temperature in calo
Le previsioni per oggi annunciano un po’ di variabilità tipicamente primaverile, mentre nei prossimi due giorni l’ingresso di una massa d’aria fresca favorirà un calo termico e un miglioramento delle condizioni atmosferiche. I più freddolosi possono stare tranquilli: nessun colpo di coda invernale in arrivo, si tratterà solo di un ritorno a temperature più consone al periodo.
La bilancia, a conti fatti, pende sempre e comunque dalla parte del caldo anomalo: dopo quasi tre settimane accompagnate da valori ben al di sopra della media, avremo un piccolo assaggio di normalità.
Il meteoquiz
Ed ora, ecco la soluzione del meteoquiz di martedì scorso: il 15 aprile 1950, nel pluviometro dell’istituto Pastori, caddero 101 millimetri di pioggia.
Per il nuovo quesito, facciamo un breve viaggio nell’affascinante mondo delle nuvole.
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