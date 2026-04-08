Il caldo brucia le tappe: ad aprile già superati i 25 gradi

Parlare di caldo anomalo di fronte a temperature di 25-26°C è eccessivo? Assolutamente no. Siamo di fronte a temperature tutt’altro che normali per il mese di aprile: in questo periodo dell’anno la media delle massime oscilla intorno ai 17-18°C, quindi lo scarto è di circa 8°C. Meno anomale, ma comunque miti, le minime rilevate negli ultimi giorni in città e provincia: in questo caso la media del periodo è vicina ai 6-7°C, mentre stamattina non siamo riusciti a scendere sotto i 10-11°C.

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Dati alla mano, il caldo degli ultimi pomeriggi è stato indubbiamente sopra le righe, ma non da record: il primato, per quanto riguarda la nostra città, risale al bollente pomeriggio del 9 aprile 2011, quando la stazione meteorologica dell’istituto Pastori rilevò un picco di +32,8°C.

Le previsioni

Le previsioni per i prossimi giorni annunciano un’attenuazione del caldo, soprattutto venerdì, quando arriveranno anche un po’ di nubi. Le temperature massime rimarranno comunque al di sopra dei 19-20 gradi, dunque non è il caso di annunciare il ritorno del freddo: sarà solo un primo passo verso la normalità, dopo gli eccessi di questi giorni.

Per quanto riguarda la pioggia, poche novità, almeno a breve termine: «aprile apriletto, ogni giorno un goccetto», si diceva una volta, ma quest’anno la saggezza popolare non sembra andare d’accordo con una primavera poco piovosa. Abbiamo vissuto un mese di marzo molto avaro di precipitazioni e la prima decade di aprile si concluderà con i pluviometri a secco, ma all’orizzonte si profilano timidi spiragli di cambiamento: se la tendenza sarà confermata, all’inizio della prossima settimana potremo riaprire gli ombrelli.