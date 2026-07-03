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Meteo: sarà un fine settimana pienamente estivo, ma senza eccessi

L’ondata di caldo della terza decade di giugno ce la siamo lasciata alle spalle, ma il sole è già tornato protagonista dopo le precipitazioni di mercoledì

Riccardo Paroni

Dopo l’interminabile ondata di caldo che durante la terza decade di giugno ha raggiunto il suo apice, la pioggia di mercoledì sera è stata una vera liberazione. Il calo termico, favorito dalle precipitazioni e dall’ingresso di una massa d’aria relativamente fresca, ha messo fine alle anomalie che ci tenevano compagnia da alcune settimane.

Ieri il sole è tornato protagonista, con temperature molto vicine alla media del periodo, e le previsioni per il fine settimana non lasciano intravedere novità degne di nota.

Caldo, ma senza eccessi

Sabato e domenica, secondo i modelli matematici, saranno due belle giornate di sole, con temperature pienamente estive, ma senza eccessi: niente a che vedere con la cappa soffocante che fino a pochi giorni fa impediva alle minime di scendere sotto i 25°C e portava massime superiori ai 36-37°C.

L’estate è ancora lunga e di certo vivremo altre parentesi in compagnia del famigerato anticiclone africano, ma nel frattempo godiamoci un po’ di normalità. Merce rara e preziosa, di questi tempi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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