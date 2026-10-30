Meteo, novembre inizierà con il freddo: le previsioni del fine settimana

Nonostante il calo termico che alcuni giorni fa ha portato i primi brividi di stagione, ottobre è destinato ad entrare in archivio come un mese più caldo della media. Sul bilancio finale pesano soprattutto i tepori fuori stagione che hanno caratterizzato le prime due decadi, ma ora è tutto pronto per un deciso cambio di rotta: dopo il temporaneo rialzo termico che ieri pomeriggio ha permesso alle massime di sfiorare i 20 gradi, il fine settimana sarà accompagnato da un calo delle temperature, i cui effetti si faranno sentire soprattutto domenica.
La giornata di sabato trascorrerà con tempo stabile e innocue nubi di passaggio, mentre il 1° novembre una massa d’aria fredda in arrivo da Est raggiungerà il Nord Italia: non è escluso qualche piovasco nel pomeriggio o in serata, ma la tendenza è molto incerta e il consiglio, per avere le idee più chiare, è di consultare i bollettini di domani.
L’autunno sta per entrare nel vivo
Comunque vada, sembrano esserci tutti i presupposti per un inizio novembre dal sapore pienamente autunnale, grazie all’arrivo dei venti orientali, che favoriranno una diminuzione delle temperature sia in pianura sia in montagna.
Ebbene sì, anche in un’epoca segnata dal riscaldamento globale c’è spazio per qualche breve parentesi fredda, senza che le due cose siano in contraddizione. Ciò che conta è il bilancio complessivo, che purtroppo si conferma quasi a senso unico: finora il 2026 ci ha regalato solo un mese termicamente normale (gennaio) e nove consecutivi più caldi della media. Ora vivremo uno scorcio di vero autunno. Una rarità, di questi tempi.