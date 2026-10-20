Giornale di Brescia
Abbonati
Passione Meteo
Passione MeteoGDB+

Dov’è finito il vero autunno?

La ricetta di stagione prevederebbe cieli grigi, umidità elevata, piogge fitte e nebbia, ma le giornate uggiose hanno lasciato il posto ad anticicloni sempre più invadenti

Riccardo Paroni

Un tramonto autunnale visto dal colle di San Giuseppe - © www.giornaledibrescia.it
Un tramonto autunnale visto dal colle di San Giuseppe - © www.giornaledibrescia.it

La ricetta del vero autunno prevede ingredienti ben precisi: cieli grigi, tassi di umidità elevati, piogge fitte e insistenti, banchi di nebbia, notti fredde e giornate uggiose. Certo, ci sono anche i pomeriggi di sole e le classiche «ottobrate», ma l’impressione è che i ruoli, con il passare degli anni, si siano invertiti. I fenomeni atmosferici che un tempo erano protagonisti assoluti nei mesi di ottobre e novembre, sempre più spesso sono relegati al ruolo di comparse, e il copione pare scritto da una mano priva di fantasia. Che fine ha fatto l’alternanza tra intense perturbazioni e parentesi stabili? E l’avvicendarsi di parentesi tiepide e fasi fredde? E le pigre perturbazioni che per giorni e giorni portavano una fitta coltre di nubi, accompagnata da piogge in pianura e nevicate in alta quota?

Esistono ancora, e presto ne avremo la dimostrazione, ma nella maggior parte dei casi l’equilibrio viene meno, a favore di anticicloni sempre più invadenti, con il loro carico di stabilità atmosferica e con inevitabili conseguenze sulle anomalie termiche.

Ottobre, nono mese consecutivo più caldo della media

La prima metà di ottobre, secondo i dati dell’osservatorio di Ghedi, è stata più calda della norma, ma ormai non ha più senso stupirsi: stiamo vivendo il nono mese consecutivo più caldo della media. Quest’anno le configurazioni atmosferiche prevalenti, nell’area del Mediterraneo, sono state di matrice anticiclonica: l’alta pressione subtropicale ha dominato la scena, con pesanti ripercussioni non solo dal punto di vista termico, ma anche da quello pluviometrico.

Gli accumuli rilevati dal 1° gennaio ad oggi sono nettamente inferiori alla media, a conferma di un anno in cui la pioggia si sta rivelando una merce rara. Il prossimo bimestre sarà decisivo per stabilire l’entità del deficit, che in ogni caso non sarà paragonabile a quello del 2022, entrato in archivio come l’anno meno piovoso di tutta la serie storica bresciana, con un accumulo che nella nostra città si fermò a 519 millimetri. Quest’anno siamo a 609 millimetri, un dato ovviamente provvisorio.

Il nuovo meteoquiz

È arrivato il momento di svelare la soluzione dell’ultimo meteoquiz: il mese di ottobre del 1997 si fece notare per un sbalzo termico da record, avvenuto in meno di tre settimane. L’osservatorio di Ghedi, nel pomeriggio dell’11 ottobre, rilevò una massima di +29,0°C, mentre all’alba del 30 ottobre misurò una minima di -5,8°C. Quasi 35 gradi di differenza in diciannove giorni.

Ed ora, ecco il nuovo quesito, dedicato a un evento eccezionale, che si verificò pochi giorni prima della terribile tempesta Vaia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
autunnometeoclimameteoquizcambiamento climaticoriscaldamento globalepioggia

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Delitti Bresciani, il podcast del GdBDelitti Bresciani, il podcast del GdB

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali

ASCOLTA
SponsorizzatoLiceo Carli, quattro anni per guardare avantiLiceo Carli, quattro anni per guardare avanti

Nuovi spazi, apertura internazionale, laboratori e attività oltre le lezioni: così la scuola bresciana costruisce un percorso che unisce studio, autonomia e futuro

Qualità della vita a Brescia - Verso l'inserto 2026Qualità della vita a Brescia - Verso l'inserto 2026

Indagine sui 205 comuni della provincia

Scopri di più