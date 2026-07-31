Meteo, anche a Brescia sarà un fine settimana bollente

L’ennesima, intensa ondata di caldo di questo bollente mese di luglio sta entrando nel vivo. Considerare normali le temperature degli ultimi giorni sarebbe assurdo, dato che parliamo di valori nettamente al di sopra della media e non lontani dai record: ieri pomeriggio le massime hanno superato i 36°C ed oggi è previsto un ulteriore, lieve rialzo termico, favorito dal caldo abbraccio dell’anticiclone subtropicale.
Possibili temporali, ma niente calo termico
Il record storico di luglio, pari a +38,4°C, verrà battuto? Probabilmente no, ma in ogni caso ci attende un pomeriggio rovente. I modelli matematici lasciano qualche dubbio sull’evoluzione prevista in serata, quando qualche temporale potrebbe movimentare l’atmosfera. Non facciamoci illusioni: se davvero qualche cella temporalesca riuscisse a raggiungere la pianura bresciana, il calo termico sarebbe del tutto temporaneo.
Secondo le previsioni, nel corso del fine settimana le temperature rimarranno elevatissime. Resta da valutare la possibilità di altri temporali nella notte tra sabato e domenica, ma solo i bollettini aggiornati potranno dare indicazioni più precise.
Notti tropicali, minime alle stelle
Quando si parla di ondate di caldo, l’attenzione si concentra sui valori massimi, ma anche le minime meritano di essere prese in considerazione, perché possono fare la differenza, concedendo o meno qualche ora di tregua. Anche in questo caso, brutte notizie: nei prossimi giorni i cali termici notturni saranno lenti e faticosi, tanto che nelle zone più calde della pianura bresciana i termometri faranno fatica a scendere sotto i 26-27°C.
In aperta campagna i valori saranno un po’ più bassi, ma non tanto da evitare quelle che, tecnicamente, vengono chiamate «notti tropicali» (ovvero accompagnate da temperature minime superiori ai 20 gradi). Come affrontare questa ennesima ondata di caldo? Con pazienza e buon senso: evitiamo rischi inutili, in attesa che l’estate torni a mostrarci un volto più clemente.