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Meteo: dopo la grandinata possibili nuove celle temporalesche

Impossibile localizzare con precisione gli eventuali nuovi fenomeni, ma la prudenza è d’obbligo. Il fine settimana si preannuncia invece stabile e caldo
Riccardo Paroni
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Violenta grandinata a Brescia e nell'hinterland: ingenti i danni

I giorni passano e l’autunno è alle porte, almeno secondo il calendario meteorologico: martedì avverrà ufficialmente il cambio di stagione, ma gli amanti del sole e del caldo possono stare tranquilli, dato che si tratta solo di una convenzione. Il passaggio di consegne fra estate e autunno richiede tempo e i primi giorni di settembre, secondo le previsioni, avranno un sapore pienamente estivo.

Di certo non torneranno i picchi di 37-38°C raggiunti più volte durante la prima metà di agosto, ma le temperature saranno superiori alla media del periodo fino a data da destinarsi.

Una giornata di sole a Brescia
Una giornata di sole a Brescia

Dopo la grandine

Per il momento concentriamo la nostra attenzione sul fine settimana. Oggi pomeriggio, dopo la violenta grandinata avvenuta prima dell’alba, potrebbero nascere altre celle temporalesche, ma l’incertezza è elevata e la localizzazione dei fenomeni pressoché impossibile: in ogni caso l’energia in gioco è notevole e, alla luce di quanto accaduto poche ore fa, la prudenza è d’obbligo.

La tendenza per sabato e domenica può essere invece riassunta in poche parole: cieli sereni o poco nuvolosi e temperature superiori alla media, ma senza eccessi. La quiete dopo la tempesta.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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