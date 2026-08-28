Meteo: dopo la grandinata possibili nuove celle temporalesche

I giorni passano e l’autunno è alle porte, almeno secondo il calendario meteorologico: martedì avverrà ufficialmente il cambio di stagione, ma gli amanti del sole e del caldo possono stare tranquilli, dato che si tratta solo di una convenzione. Il passaggio di consegne fra estate e autunno richiede tempo e i primi giorni di settembre, secondo le previsioni, avranno un sapore pienamente estivo.
Di certo non torneranno i picchi di 37-38°C raggiunti più volte durante la prima metà di agosto, ma le temperature saranno superiori alla media del periodo fino a data da destinarsi.
Dopo la grandine
Per il momento concentriamo la nostra attenzione sul fine settimana. Oggi pomeriggio, dopo la violenta grandinata avvenuta prima dell’alba, potrebbero nascere altre celle temporalesche, ma l’incertezza è elevata e la localizzazione dei fenomeni pressoché impossibile: in ogni caso l’energia in gioco è notevole e, alla luce di quanto accaduto poche ore fa, la prudenza è d’obbligo.
La tendenza per sabato e domenica può essere invece riassunta in poche parole: cieli sereni o poco nuvolosi e temperature superiori alla media, ma senza eccessi. La quiete dopo la tempesta.