Quando, nel mese di febbraio del 2009, nacque l’associazione culturale Meteopassione, fu subito chiaro uno degli obiettivi principali da perseguire: lo studio dei climi e dei microclimi della nostra provincia. Viviamo in una zona geografica che, da questo punto di vista, offre scenari completamente diversi tra loro: zone urbane densamente popolare, ambienti lacustri, monti, valli, conche. Troviamo un po’ di tutto, e nel corso degli anni il mosaico delle stazioni meteorologiche bresciane si è notevolmente arricchito: dal monte Guglielmo al Lago della Vacca, dal monte Maddalena alla Punta del Venerocolo, c’è sempre stato un occhio di riguardo per i nostri rilievi, ma l’ultima arrivata in casa Meteopassione ha una caratteristica molto particolare, perché si trova in una conca, precisamente nella conca di Cadino.
Con l’autorizzazione del Parco dell’Adamello e del Comune di Breno, è stato possibile collocare una stazione meteo a 2.083 metri di quota, in una zona che presenta un ribassamento di circa dieci metri, e proprio per questo motivo favorisce il ristagno dell’aria fredda. Nei prossimi mesi sarà interessante monitorare le minime invernali, per approfondire lo studio dei microclimi alpini e comprendere meglio il loro legame con la flora presente in zona.
I microclimi si fanno sentire anche in città
Se ci spostiamo in città, troviamo numerosi osservatori, da viale Bornata a Mompiano, dal colle Cidneo a piazzale Arnaldo, e molti altri ancora, tanto che qualcuno potrebbe domandarsi la ragione di tale abbondanza.
La ragione è semplice: i microclimi sono numerosi e spesso è sufficiente spostarsi di pochi chilometri, o addirittura di poche centinaia di metri, per riscontrare notevoli differenze di temperatura, soprattutto durante le notti serene, quando i cali termici sono influenzati da vari fattori, come la ventilazione e l’andamento dei tassi di umidità.
Emblematico il confronto tra la stazione meteorologica installata a pochi passi dal Castello e quella collocata nei campi di Mompiano: nella maggior parte dei casi, la prima rileva minime nettamente superiori a quelle misurate dalla seconda, con differenze che possono superare i 5 gradi.
Il nuovo meteoquiz
Ed ora, ecco la soluzione dell’ultimo meteoquiz: tra il 15 e il 16 novembre 2002 la nostra città fu protagonista di una “sciroccata” da manuale. Le forti correnti meridionali trasportarono una gran quantità di pulviscolo desertico, che si depositò su ogni superficie, creando una coltre giallastra particolarmente vistosa. Inoltre, le temperature si impennarono, tanto da raggiungere i 20 gradi nelle prime ore della notte.
Oggi, invece, vi chiediamo di cimentarvi con un quesito legato al mondo della nebbia.