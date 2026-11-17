Dopo un ottobre estremamente avaro di piogge, il vento è cambiato, letteralmente. La settimana scorsa ha visto un susseguirsi di giornate grigie e umide, condite da fitte pioggerelle autunnali, e giovedì è arrivata la prima, vera perturbazione atlantica di questo mese, con il suo carico di pioggia.
I 30 millimetri caduti in città hanno permesso di ridurre il deficit pluviometrico, che comunque rimane importante: l’obiettivo dei 990 millimetri, ovvero la media annua, pare irraggiungibile, dato che siamo intorno ai 700 millimetri e abbiamo a disposizione meno di un mese e mezzo.
La perturbazione di alcuni giorni fa, oltre alla pioggia, ha portato con sé correnti piuttosto miti. Spesso, durante la stagione autunnale, i peggioramenti atmosferici innescano i cosiddetti «richiami caldi», rappresentati da masse d’aria tiepida in arrivo dai quadranti meridionali, con inevitabili conseguenze sulle temperature: non è un caso che, dopo alcune giornate più fredde della media, l’ingresso di una perturbazione abbia provocato un deciso rialzo delle minime, che sono state nettamente superiori alla norma.
Il fine settimana, al contrario, ha portato ampie schiarite e, di pari passo, un calo dei valori notturni, che nelle zone di aperta campagna sono scesi fin verso i 3-4°C.
Le notti serene sono le più fredde
Quando si parla di temperature, svolgono un ruolo importante le nubi, da sempre «nemiche» dei cali termici notturni: quando il cielo è coperto, viene ostacolato il cosiddetto irraggiamento, ovvero la dispersione del calore accumulato durante il giorno, mentre le notti stellate agevolano la diminuzione della temperatura.
Ecco perché le minime più basse della nostra storia sono state sempre rilevate durante fasi stabili: basti pensare ai -19,4°C dell’11 gennaio 1985, misurati durante una notte serena, pochi giorni prima della storica nevicata che, non a caso, portò con sé un deciso rialzo delle temperature. Tre giorni dopo il record storico dell’11 gennaio, l’osservatorio di Ghedi rilevò una minima di -3,6°C.
Il nuovo meteoquiz
Ora scopriamo insieme la soluzione dell’ultimo meteoquiz. Alcuni credono che le nevicate autunnali siano il segnale di inverni avari di fiocchi, ma in realtà ogni stagione fa storia a sé. Nel 2005, ad esempio, Brescia si tinse di bianco già in novembre e l’inverno successivo fu molto nevoso anche in pianura.Per il nuovo quesito, facciamo un tuffo nel passato.