Brucia la Capanna Faustinelli in Adamello, esclusa la presenza di persone

Una ferita enorme, nel cuore delle montagne del gruppo dell’Adamello. Ha preso fuoco la Capanna Lagoscuro (conosciuta anche come Capanna Faustinelli a Lagoscuro), posizionata lungo il Sentiero dei fiori, a oltre 3.100 metri di quota.
Le fiamme sono state notate in serata da tutta l’alta Valcamonica ed è scattato l’allarme. Al di là del dolore, per uno dei simboli dell’escursionismo e alpinismo bresciano andato distrutto, la preoccupazione era per il fatto che in quota potesse esserci qualcuno. Per questo si è alzato in volo un elicottero, che ha perlustrato dall’alto la zona, escludendo la presenza di persone (anche perché, per tutta la giornata di ieri, ha imperversato il maltempo e, a impianti ancora chiusi, nessuno si sarebbe portato così in quota).
Temporali
Dalle prime ipotesi, dovrebbe essere stato un fulmine a causare il rogo: sull’alta Valle si sono abbattuti forti temporali sia la notte scorsa sia in mattinata e nel pomeriggio. La base operativa è stata allestita alla casetta del soccorso alpino all’imbocco della Valsozzine di Ponte di Legno, dove sono arrivati vigili del fuoco e altre forze della zona.
Capanna Lagoscuro è una vecchia baracca della Grande guerra sistemata dalla guida alpina Giovanni Faustinelli, che visse a 3.160 metri per quattordici estati quasi come un eremita. Da lì si gode di una vista impareggiabile sul Pian di Neve, sul ghiacciaio del Pisgana e sui crestoni rocciosi della Payer, l’ex cittadella militare al Passo di Lagoscuro. Oggi la Capanna è aperta solo nei mesi centrali dell’estate e curata dagli Amici di Lagoscuro.