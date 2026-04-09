L’eremo di San Giorgio, la Madonna delle Fontane e la fede di Caino

La Madonna delle Fontane e l’eremo di San Giorgio rappresentano due luoghi simbolo della fede e della montagna sul territorio di Caino.

Il santuario mariano si raggiunge dal centro del paese in una decina di minuti a piedi partendo dal Pian delle Castagne al termine di Via Villa Mattina, ed è collocato in un pregevole contesto boschivo arricchito dalla presenza delle acque che scendono limpide dalla Valle di San Giorgio e dalla Valle Doppo.

All’eremo arroccato sul crinale che separa i bacini idrografici del Gobbia e del Garza si arriva invece in un’ora e tre quarti di cammino dalla Madonna delle Fontane. Sullo sperone roccioso che lo accoglie ci si può dirigere per realizzare una piacevole camminata che richiede il tempo di mezza giornata.

Il percorso

La segnaletica presente al Pian delle Castagne da dove si parte indica la direzione del sentiero numero 384 che sarà il nostro riferimento con i segni biancorossi da seguire. Il percorso si fa strada nel bosco, con qualche tratto su pendenza sostenuta, risalendo il fondo della valle che nella parte mediana e in quella superiore si stringe e viene a tratti delimitata sui lati da piccole pareti rocciose.

Si mantiene costantemente la direzione nord per un lungo tratto fino a percorrere sulla testata della valle una sezione in falsopiano verso ovest che conduce a un bivio indicante il santuario dedicato al santo guerriero protettore di rocche e castelli. Il piccolo edificio si raggiunge in una decina di minuti, e dalla sua posizione si ammira un bel panorama che dal vicino Monte Doppo si estende fino ai monti del lago di Garda.

Si riprende quindi per un tratto il percorso dell’andata seguendo il sentiero 381, che dopo una breve ma ripida salita che offre alle spalle la vista del santuario attraversa il versante meridionale del Monte Doppo. In località Formeghera si perviene ad un bivio dove la direzione da seguire diventa quella indicata dal sentiero numero 385.

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Si scende quindi sul crinale che transita dal Monte Tromet e con una serie di curve ravvicinate nella parte bassa si fa ritorno al santuario della Madonna delle Fontane e da qui in breve fino al Pian delle Castagne.

Scheda tecnica

Partenza: Caino, Pian delle Castagne, 480 metri s.l.m.

Arrivo: Eremo di San Giorgio, 1125 metri s.l.m.

Dislivello: 645 metri

Tempo di percorrenza: 3h 10’

Difficoltà: E (escursionisti)