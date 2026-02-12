Escursionismo, come raggiungere il monte Muffetto con le racchette da neve

La zona di Montecampione, sul versante settentrionale, e la Valle di Zerlo con le sue valli minori su quello meridionale, che tributano le loro acque nel più esteso bacino del Mella di Sarle, la porzione più estesa del contesto triumplino del «massiccio delle Tre Valli Bresciane».

Monte Muffetto

A sorvegliare questi due ambiti afferenti rispettivamente alla bassa Valle Camonica il primo, e all’alta Valle Trompia il secondo, è il Monte Muffetto, che rappresenta una frequentata meta nella stagione estiva. Dalla croce di vetta il panorama si spalanca ad abbracciare i monti del lago d’Iseo e quelli delle Orobie, e prosegue in direzione nord fino ai gruppi dell’Adamello e del Bernina.

Nel corso della stagione invernale, in condizioni di adeguato innevamento, questa vasta area costituisce un contesto privilegiato per disegnare percorsi di scialpinismo e con le ciaspole di diverso livello d’impegno, che soprattutto nell’area della Stanga di Bassinale e del Dosso Beccheria non presentano particolari difficoltà.

È d’obbligo comunque adottare sempre tutte le precauzioni richieste dalle condizioni ambientali, nonché l’utilizzo delle specifiche attrezzature e dotazioni di sicurezza.

Come arrivarci

Anche la cima del Monte Muffetto può essere raggiunta utilizzando le racchette da neve, e affrontata dal versante di Montecampione risulta accessibile a molti escursionisti, con possibili varianti praticabili a piacimento verso il Corno Mura e il Monte Rosello.

Da Pian Camuno si sale fino alla zona delle Baite di Montecampione dove si parcheggia, e da qui si segue l’indicazione del Sentiero delle Tre Valli Bresciane per il Passo del Muffetto. Raggiunta questa sella, in un poco più di un quarto d’ora di cammino ci si trova sulla cresta ovest del Monte Muffetto, sulla quale si piega a sinistra (direzione est). La variante alta del sentiero 3V, con qualche strappo, conduce direttamente sulla cima.

Dalla croce si avanza in discesa verso nord-est, si scavalca un’anticima e si prosegue fino ad affacciarsi sulla Stanga di Bassinale, alla quale si perviene con discesa a sinistra che si abbassa per poche decine di metri. Da qui ci si immette sulla larga traccia battuta che a sinistra riporta senza difficoltà fino alla zona di partenza.

Il percorso