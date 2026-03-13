La Franciacorta sui pedali: nuovi itinerari e ricariche gratis

Un progetto sempre più in rampa di lancio per rendere la mobilità sul territorio franciacortino sostenibile, facile e attrattiva. «Franciacorta cycling - Anfiteatro sul lago d’Iseo», il progetto sulla mobilità dolce promosso dall’associazione dei Comuni «Terra della Franciacorta» con il supporto di Regione (che ha già investito 110mila euro dei 139 totali), cresce sempre di più e, dopo l’installazione nei mesi scorsi di 30 colonnine di ricarica gratuita per e-bike nei 22 Comuni che fanno parte di «Terra», prosegue il suo viaggio con la creazione di itinerari per i cicloturisti (e non solo), seguita a breve dall’installazione di segnaletica apposita.

Lo scopo

«L’obiettivo è ambizioso: promuovere il cicloturismo per valorizzare un sistema di itinerari ciclabili in espansione che dialoghino in modo costruttivo con la mobilità sostenibile per rendere il territorio della Franciacorta bike friendly» hanno spiegato Terra e Regione alla presentazione del progetto nel municipio di Cazzago (Comune capofila) con il consigliere Massimo Vizzardi e l’assessore al Turismo Debora Massari.

Il progetto si sta muovendo per gradi, con il già citato primo passaggio che ha visto l’installazione di 30 colonnine di ricarica ebike (dotate di 2 alimentatori e-bike Bosch , 4 prese schuco, 2 porte Usb, una pompa a pedale e un completo kit utensili per la riparazione delle biciclette). Sempre all’interno del progetto «Franciacorta Cycling», Terra della Franciacorta ha individuato 2 nuovi itinerari, studiati in base alle esigenze di diverse categorie di cicloturisti.

Il percorso più breve è da 30 km e nasce per poter essere percorso anche dai ciclisti meno esperti, mentre quello più esteso si muove lungo 80 km e abbraccia tutti i comuni di Terra della Franciacorta. A breve questi percorsi saranno disponibili sulle principali piattaforme dedicate al settore cicloturistico, mentre per la segnaletica uniformata ci sarà da attendere la terza fase del progetto.

In prospettiva

«L’installazione di 30 colonnine di ricarica per e-bike rappresenta un tassello fondamentale nella nostra strategia di valorizzazione del territorio - sottolinea il presidente di "Terra" e sindaco di Cazzago Fabrizio Scuri, accompagnato da quasi tutti i colleghi franciacortini (unica Amministrazione assente alla presentazione quella di Passirano) -. Puntando sulla mobilità sostenibile, miriamo a migliorare la qualità della vita dei residenti e a rendere la Franciacorta sempre più accogliente per i turisti»

«Franciacorta Cycling - ha detto Massari - rappresenta un investimento strategico per il rilancio turistico del territorio e per rafforzare l’attrattività della Franciacorta a livello nazionale e internazionale. Attraverso il cicloturismo promuoviamo un modo sostenibile e autentico di scoprire paesaggi, borghi e produzioni locali.

Info: terradellafranciacorta.it/.