Un pieno di energia per chi pedala: ecco trenta colonnine

«Franciacorta cycling» è ormai realtà. Il progetto dedicato alla mobilità dolce, promosso dall’associazione dei Comuni Terra della Franciacorta, sta prendendo vita con l’installazione, in questi giorni, di 30 colonnine di ricarica gratuita per e-bike nei 22 Comuni aderenti. Si tratta di un’iniziativa pensata per incentivare un turismo sostenibile e a misura d’uomo, valorizzando la vocazione ambientale e paesaggistica del territorio.

Due itinerari

L’intervento è stato finanziato dalla Regione, che ha coperto gran parte dei costi complessivi, erogando 110mila dei 139mila euro totali. Le colonnine, sviluppate specificamente per Terra della Franciacorta, sono dotate non solo di cavi per la ricarica, ma anche di attrezzi per piccole riparazioni, una pompa per gonfiare le ruote e prese di ricarica Usb e Usb-C per smartphone, così da risultare utili anche ai cicloturisti meno esperti o a chi si muove con mezzi elettrici leggeri. Sul territorio sono stati individuati due percorsi principali: uno da 30 chilometri e uno da circa 80. A partire dalla primavera saranno consultabili su un portale web dedicato, dal quale si potranno anche scaricare le mappe in formato gpx per orientarsi facilmente lungo gli itinerari. Il portale, attualmente in fase di sviluppo, includerà anche i principali punti d’interesse, con monumenti, borghi storici e luoghi meritevoli di visita, per offrire un’esperienza di scoperta completa e accessibile.

Percorso condiviso

«Ringrazio la Regione per aver creduto nel nostro progetto - commenta Fabrizio Scuri, presidente di Terra della Franciacorta e sindaco di Cazzago San Martino, Comune capofila del progetto -. Questo è l’inizio di un importante lavoro, condiviso con tutti i sindaci dei Comuni dell’associazione, che ci porterà a gestire eventi e proposte culturali in modo unitario e coordinato per valorizzare il nostro territorio. Il portale sarà disponibile in italiano e inglese e completamente fruibile anche da smartphone». Terra della Franciacorta, nata nel 2011, opera su due ambiti principali: da un lato la tutela del territorio, con iniziative di educazione ambientale, monitoraggio della qualità, sviluppo di percorsi per la mobilità dolce e definizione di linee guida e regolamenti di Polizia rurale; dall’altro la promozione culturale e turistica. Informazioni aggiornate e contatti sono disponibili online, digitando «Terra della Franciacorta».