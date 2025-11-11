In Franciacorta arrivano 30 colonnine per le bici elettriche

Trenta colonnine elettriche e la realizzazione della rete per offrire un ulteriore servizio ai cicloturisti in Franciacorta: è quanto prevede una delibera approvata dalla giunta della Regione Lombardia. «Il progetto “Franciacorta Cycling, Anfiteatro sul Lago d'Iseo” – ha spiegato l'assessora al Turismo Debora Massari –, è un ulteriore tassello delle politiche per lo sviluppo sostenibile di Regione Lombardia, che unisce innovazione e valorizzazione del territorio, promuovendo un turismo attrattivo e inclusivo». L'intervento coinvolge 22 Comuni della provincia di Brescia associati a «Terre della Franciacorta».

«Franciacorta Cycling – ha aggiunto l'assessora Massari –, unisce competitività e qualità dell'accoglienza. È un progetto che va oltre la dimensione infrastrutturale, un esempio di collaborazione virtuosa tra le amministrazioni locali, e dà respiro alle politiche di sviluppo sostenibile che la Lombardia sta attuando».

Finanziato interamente da Regione, l'importo complessivo di questa prima fase progettuale è di 110.000 euro. La fine lavori è fissato al 22 dicembre 2025. «Questo progetto – ha sottolineato l'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi – rappresenta un perfetto esempio di come turismo, ambiente e innovazione possano dialogare in modo concreto».

Una proposta innovativa anche per l'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente «che valorizza quella mobilità sostenibile che Regione Lombardia sostiene con convinzione e azioni concrete. L'obiettivo è promuovere le attrattività locali grazie ad un approccio “soft" e dolce: itinerari turistici particolarmente suggestivi, da conoscere e apprezzare grazie alle due ruote e adatti a tutta la famiglia».