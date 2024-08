Alla scoperta della Greenway con il «Valtrompia Bike Festival»

Una due giorni di pedalate in compagnia, musica, cibo, arte e cultura. Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre al Passo Maniva arriva la prima edizione del «Valtrompia Bike Festival», manifestazione dedicata alle due ruote promossa con l’obiettivo di far conoscere nel Bresciano - ma anche fuori dai suoi confini - la ciclopedonale «Greenway delle Valli Resilienti» che collega Brescia a Bovegno e i numerosi percorsi, offroad e non solo, presenti da Collio in su.

Leggi anche Boom di turisti in Valtrompia, si fa rete per attirarne ancora di più

Il festival è organizzato dalla Comunità montana triumplina, dalla inhouse Sevat (Servizi Valle Trompia), dalla Greenway Valli resilienti e da Visit Valle Trompia con il supporto di diversi sponsor.

Tra questi il principale è Maniva Ski, che metterà a disposizione il suo piazzale al Passo Maniva. Gli altri sostenitori sono E-bike Dosso Alto, Gialdini, Vaude, Curtense, Voben, B3l e 8ciclo.

L’idea

«Dal 2019, anno di inaugurazione della Greenway, abbiamo lavorato incessantemente per lo sviluppo della rete ciclabile che si snoda attraverso le strade e i sentieri della Valle Trompia - spiegano Arianna Bonardi dell’ufficio Turismo della Comunità montana e Fabrizio Veronesi, direttore di Sevat -. Mancava però ancora un tassello per far crescere il progetto Greenway: portare la gente a conoscere questi percorsi. Nasce così l’idea del Valle Trompia Bike Festival».

Il campo base del festival sarà al Passo Maniva, dove verrà allestito un villaggio con possibilità di campeggiare in tenda o in camper. Sarà anche possibile soggiornare nelle strutture del posto a prezzi convenzionati. Le biciclettate sono pensate per tutti: sono infatti previsti diversi livelli di difficoltà.

Leggi anche Dal Maniva a Concesio con una bici gravel: pubblicata la traccia

La prima giornata inizierà alle 8 con una slow ride lungo la Greenway, da Concesio fino al Maniva: pedalata in compagnia, costeggiando il Mella, attraverso i campi e i frutteti della Bassa valle, per risalire fra boschi e pascoli fino al Maniva. Lungo il percorso, affrontato ad andatura libera, chi vorrà potrà fermarsi per visitare i musei della Valle.

Alle 8.30 parte dalla Rebecco Farm di Pezzaze la Mtb/Gravel Ride, che prevede una salita fino a Marmentino e poi in Vaghezza verso Pian del Bene per poi raggiungere la Pezzeda e da qui, lungo il sentiero 3V, arrivare fino in Maniva. Sempre alle 08.30 parte la Social Ride su strada dal Bike3Lands di Idro: costeggiando il lago fino ad Anfo, si salirà poi a Bagolino per imboccare infine la salita al Passo Maniva.

Per tutti i gusti

La presentazione del festival - © www.giornaledibrescia.it

Alle 9.30 è la volta della Social Ride su strada con partenza dalla piazza di Collio per risalire lungo la Sp345 fino al Passo Maniva. Qui alle 10 aprirà Expo village con la presenza di diversi espositori. Alle 11, sempre dal Passo, parte la «Supermountain Maniva Bovegno».

Alle 13.30 al via dal noleggio e-Bike del Dosso Alto un’altra biciclettata per esperti. La giornata proseguirà all’insegna della cultura con la testimonianza, in programma alle 16 al Passo Maniva, dei Pota Bike di Nave e di Ettore Campana, che ha promosso un’impresa sportiva per raccogliere fondi in favore del reparto di Oncoematologia Pediatrica degli Spedali Civili di Brescia. Alle 21.30 si balla con un dj set. Domenica 1 settembre si replica con altri giri in bicicletta alla scoperta di altre zone del territorio dell’Alta Valle.

Alle 14.30 il clarense Willy Mulonia presenta il suo libro «Chino verso Nord», che racconta del viaggio dalla Terra del Fuoco all’Alaska. In programma anche l'incontro con Raffaella Chiara Bonomi (su Instagram @ci.vado.in.bici), la quale usa la bici ogni giorno come mezzo di trasporto e anche per viaggiare. Con le si parlerài di mobilità sostenibile e di viaggi.

Per partecipare alle pedalate occorre iscriversi tramite il sito visitvalletrompia.it. C’è la possibilità di noleggiare le bici sia al Passo Maniva sia a Bovegno.