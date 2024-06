In bici attraverso la Patagonia per raccontare chi ne è l’anima

Un documentario. Due ruote. Tre biker. Quattro protagonisti. I bresciani Willy Mulonia e Paolo Penni Martelli con Frank Lotta (Radio Deejay) narrano i loro incontri di viaggio

8 ' di lettura

Da sinistra: Frank Lotta, Willy Mulonia e Paolo Penni Martelli in sella alle rispettive bici - Foto © Paolo Penni Martelli

Metti in Patagonia due bresciani trapiantati da anni in Spagna e un pugliese di casa a Milano. Che ci fanno lì? Pedalano. Meglio, viaggiano in bicicletta. Non solo. Incontrano persone. La gente che è e vive la Patagonia. E per giunta la raccontano agli altri. Aggregando con video e foto storie di ordinaria eccezionalità. Con sintesi estrema è questa l’essenza di Tratti, il documentario che - anteprima milanese per la stampa a parte -, sarà visibile per la prima volta la sera dell’8 giugno al Bam