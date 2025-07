La «visione» di Ben Gurion e l’annientamento di Gaza

«Gli arabi dovranno andarsene, ma serve un momento opportuno per farlo accadere, come una guerra», scriveva al figlio Amos

Edifici distrutti a Gaza - Epa/Mohammed Saber

Nell’ottobre 1937, mentre in Medio Oriente montava la Grande Rivolta araba contro la Gran Bretagna e gli ebrei e la Commissione Peel raccomandava la spartizione della Palestina, dando vita al mantra «due popoli, due Stati», David Ben-Gurion affidava alla carta pensieri che avrebbero risuonato attraverso quasi un secolo di storia. Cristo è a Gaza: crocifisso nei feriti, sepolto tra le macerie «Gli arabi dovranno andarsene, ma serve un momento opportuno per farlo accadere, come una guerra», scrive