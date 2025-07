Cristo è a Gaza: crocifisso nei feriti, sepolto tra le macerie

Cardinal Pierbattista Pizzaballa

Il patriarca di Gerusalemme è intervenuto durante un incontro con la stampa per dare conto della visita a Gaza riportiamo le parole d’indirizzo con cui ha esordito

La visita del cardinale Pizzaballa a Gaza - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Cari fratelli e sorelle, insieme al Patriarca Teofilo III, siamo tornati da Gaza con il cuore spezzato. Ma anche incoraggiati dalla testimonianza di tante persone che abbiamo incontrato. Siamo entrati in un luogo devastato, ma anche pieno di umanità meravigliosa. Abbiamo camminato nella polvere delle macerie, accanto a edifici crollati e tende ovunque: nei cortili, nei vicoli, per strada e sulla spiaggia – tende che sono diventate dimora per chi ha perso tutto. Abbiamo incontrato famiglie che ha