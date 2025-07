A Gaza mancano cibo e medicinali: «Mai una situazione così drammatica»

Muhannad Abuhilal di PalMed racconta l’angoscia e la sofferenza di chi vive nella Striscia: stasera a Chiari un aperitivo solidale

3 ' di lettura

Bambini affamati a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La situazione a Gaza è drammatica. La carenza di medicinali e di cibo sta flagellando una popolazione già martoriata: siamo di fronte a una crisi umanitaria che sembra non avere fine. E che giorno dopo giorno miete vittime. Senza guardare in faccia nessuno. «Per non essere indifferenti». La frase scelta per l’aperitivo solidale organizzato da InterMed e PalMed – due associazioni attive nel campo della cooperazione sanitaria internazionale – è inequivocabile. La richiesta è semplice: basta chiude