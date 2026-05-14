Vertice Trump-Xi: perché Taiwan è strategica per la Cina

Il summit tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino ha avuto una dimensione apparentemente diplomatica e rituale, ma il linguaggio utilizzato dalla leadership cinese sulla questione taiwanese suggerisce qualcosa di molto più profondo: la trasformazione di Taiwan da tema sensibile della relazione sino-americana a vero e proprio criterio attraverso cui Pechino giudica la sostenibilità dell’intero equilibrio strategico in Asia orientale.

Il messaggio implicito emerso dagli incontri non riguardava semplicemente la riaffermazione della posizione cinese sul principio dell’«Unica Cina», secondo cui Taiwan costituirebbe una parte inseparabile del territorio cinese, elemento ormai strutturale e prevedibile della diplomazia di Pechino. Ciò che appare significativo è piuttosto il tono, il contesto e la funzione strategica di tale richiamo. La Cina sembra voler comunicare che la questione taiwanese non costituisce più soltanto una «linea rossa», ma il principale punto di verifica della volontà americana di contenere o accomodare l’ascesa cinese .

From the Bilateral Meeting in Beijing:



President Trump had a good meeting with President Xi of China. pic.twitter.com/WaH8hR1ZV3 — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

In questo senso, il summit non può essere interpretato come un semplice episodio di tensione bilaterale. Esso rappresenta piuttosto un momento di segnalazione strategica attraverso cui Pechino tenta di ridefinire la psicologia della competizione sino-americana. Taiwan diventa così il luogo in cui convergono tre dinamiche più ampie: la trasformazione della Cina in potenza revisionista regionale, la crescente percezione cinese del declino relativo americano e l’evoluzione della deterrenza cinese da postura prevalentemente difensiva a forma di coercizione preventiva.

Negli ultimi anni la leadership cinese ha progressivamente modificato il modo in cui descrive Taiwan. In passato, la riunificazione veniva presentata come un obiettivo storico inevitabile ma relativamente aperto nei tempi e nelle modalità. Sotto Xi Jinping, invece, la questione è stata integrata nella narrativa della «grande rinascita della nazione cinese», assumendo una funzione centrale nella legittimazione del Partito Comunista Cinese.

Cambiamento cruciale

Questo cambiamento è cruciale perché implica che Taiwan non sia più soltanto un problema di politica estera o di integrità territoriale, ma una componente essenziale della costruzione identitaria del regime. La riunificazione viene ormai associata alla conclusione simbolica del «secolo delle umiliazioni» e al completamento della rinascita nazionale cinese.

Ciò produce conseguenze strategiche rilevanti. Quando una questione territoriale viene incorporata nella legittimità ideologica di un regime, lo spazio per il compromesso tende a restringersi drasticamente. Per Xi Jinping, Taiwan non rappresenta soltanto un obiettivo geopolitico: rappresenta la prova della capacità del Partito di realizzare il progetto storico della Cina come grande potenza. Da questo punto di vista, il linguaggio più assertivo utilizzato nei confronti degli Stati Uniti riflette anche una trasformazione interna del sistema politico cinese.

President Xi pointed out that the people of China and the U.S. are both great peoples. Achieving the great rejuvenation of the Chinese nation and making America great again can go hand in hand. We can help each other succeed and advance the well-being of the world.



President… pic.twitter.com/ptG8J1cV1c — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) May 14, 2026

La centralizzazione del potere nelle mani di Xi ha ridotto i margini di ambiguità strategica che avevano caratterizzato epoche precedenti, soprattutto durante i periodi di Deng Xiaoping e Hu Jintao, quando la priorità principale era preservare un ambiente internazionale stabile per favorire lo sviluppo economico. Oggi la leadership cinese appare invece convinta che la stabilità regionale dipenda non dall’accomodamento della presenza americana in Asia, ma dalla progressiva erosione della credibilità strategica degli Stati Uniti.

Taiwan è il nodo centrale di questo processo. Dal punto di vista di Pechino, il mantenimento di un Taiwan de facto autonomo sotto protezione americana impedisce alla Cina di completare la propria trasformazione in potenza marittima dominante dell’Asia orientale.

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La questione assume quindi una dimensione geostrategica fondamentale. Il controllo di Taiwan inciderebbe direttamente sulla capacità cinese di superare i limiti imposti dalla cintura strategica composta da Giappone, Taiwan, Filippine e altri territori alleati degli Stati Uniti che limita la proiezione navale cinese nel Pacifico occidentale, consolidare la propria presenza nel Pacifico occidentale e ridurre la vulnerabilità navale nei confronti della rete di alleanze statunitensi.

Questo elemento viene spesso sottovalutato nelle interpretazioni puramente ideologiche della questione taiwanese. In realtà, la rilevanza di Taiwan deriva anche dalla sua posizione geografica e dal suo valore strategico all’interno dell’architettura regionale americana. Per Washington, Taiwan costituisce un elemento essenziale del sistema di deterrenza regionale; per Pechino, rappresenta invece il simbolo più evidente della persistenza dell’egemonia americana nello spazio asiatico. È proprio questa incompatibilità strutturale a rendere la questione così pericolosa.

Equilibrio di potenza

Il summit di Pechino sembra aver mostrato un ulteriore passaggio: la crescente convinzione cinese che l’equilibrio di potenza stia evolvendo in modo favorevole alla Cina, ma che questa finestra strategica non sia necessariamente permanente. Tale percezione produce una combinazione particolarmente instabile di fiducia e urgenza.

Da un lato, Pechino ritiene che gli Stati Uniti attraversino una fase di vulnerabilità relativa, caratterizzata da polarizzazione politica interna, difficoltà economiche, sovra-estensione strategica e crisi della credibilità internazionale. Dall’altro lato, la leadership cinese è consapevole dei propri problemi strutturali: rallentamento economico, crisi demografica, pressione tecnologica americana e rischi derivanti dal progressivo «disaccoppiamento» economico e tecnologico tra Cina e Stati Uniti, soprattutto nei settori avanzati come semiconduttori, intelligenza artificiale e tecnologie strategiche. In altre parole, Pechino potrebbe ritenere che il tempo strategico giochi a suo favore nel breve-medio periodo, ma non necessariamente nel lungo termine.

Questo punto è fondamentale per comprendere l’aumento della pressione su Taiwan. Molte analisi occidentali partono dall’assunto che la Cina preferisca attendere indefinitamente. Tuttavia, il comportamento recente di Pechino suggerisce una logica diversa. L’obiettivo non sembra essere semplicemente preservare lo status quo fino a quando la riunificazione diventi inevitabile, ma accelerare la trasformazione delle percezioni strategiche regionali prima che emergano nuovi vincoli interni ed esterni.

Da qui deriva l’intensificazione delle operazioni di coercizione grigia: incursioni aeree, esercitazioni navali, pressione economica, isolamento diplomatico e campagne psicologiche. Queste attività non servono necessariamente a preparare un’invasione imminente; servono piuttosto a normalizzare una condizione di pressione permanente intorno a Taiwan e a ridurre progressivamente la fiducia taiwanese e regionale nella capacità americana di garantire sicurezza.

Chinese leader Xi Jinping warned President Trump that “conflicts” could emerge if the two powers mishandle Taiwan, declaring that Beijing’s top priority in talks with the U.S. is the fate of the contested island long supported militarily by Washington. https://t.co/dDfQDnnB76 — The Washington Post (@washingtonpost) May 14, 2026

Il summit con Trump va interpretato proprio in questo contesto. La Cina sembra considerare Trump non tanto come un interlocutore «filo-cinese», quanto come un presidente potenzialmente più transazionale e meno ideologicamente impegnato nella difesa dell’ordine liberale regionale. Questo aspetto è cruciale. Per Pechino, il problema principale non è ottenere concessioni formali immediate su Taiwan, ma indebolire gradualmente la chiarezza e la credibilità dell’impegno americano. Anche piccoli segnali di ambiguità possono avere effetti strategici enormi in Asia orientale, dove la deterrenza dipende in larga misura dalla percezione della volontà politica americana.

La strategia cinese appare quindi orientata verso una forma sofisticata di deterrenza psicologica. Pechino comprende che un’invasione anfibia di Taiwan comporterebbe costi militari, economici e politici straordinariamente elevati. Le lezioni della guerra in Ucraina hanno probabilmente rafforzato questa consapevolezza.

Il presidente cinese Xi Jinping e la leader del Kuomintang Cheng Li-wun - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La leadership cinese ha osservato come conflitti prolungati possano produrre isolamento internazionale, sanzioni sistemiche e logoramento economico. Proprio per questo motivo, la Cina sembra puntare sempre più sulla coercizione preventiva e sulla manipolazione delle aspettative strategiche. L’obiettivo non è necessariamente combattere una guerra, ma convincere Taiwan, gli alleati regionali e forse gli stessi Stati Uniti che una resistenza prolungata sarebbe insostenibile.

In questo senso, il vero significato del summit non risiede nelle dichiarazioni ufficiali, ma nella trasformazione della logica strategica cinese. Taiwan non viene più trattata semplicemente come una disputa territoriale da gestire diplomaticamente. Sta diventando il punto attraverso cui Pechino intende ridefinire l’intera architettura regionale asiatica e testare la resilienza della presenza americana nel Pacifico.

Il rischio maggiore, pertanto, non è necessariamente un’invasione improvvisa nel breve termine, ma la progressiva normalizzazione della coercizione come strumento ordinario della politica cinese. Più questa coercizione diventa costante e prevedibile, più aumenta il rischio che attori regionali inizino ad adattarsi psicologicamente all’idea di una futura predominanza cinese.

Ed è forse proprio questo il messaggio più importante emerso da Pechino. La Cina non sta semplicemente cercando di intimidire Taiwan. Sta cercando di trasformare il modo in cui l’intera regione pensa il futuro equilibrio di potere asiatico.