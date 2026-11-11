La prossimità non basta se manca una vera rete

Nel corso degli anni si sono moltiplicate le esperienze internazionali che hanno accolto la sfida della costruzione di un’assistenza socio-sanitaria di prossimità in grado di offrire forme di supporto più vicine ai contesti di vita dei cittadini, attraverso servizi dislocati nei territori e (almeno nelle intenzioni) fruibili con maggiore facilità. L’elenco di queste iniziative è piuttosto lungo e arriva a comprendere anche casi fuori dai confini europei. Si possono ricordare, tra gli altri, i Centros de salud spagnoli, gli Health centres e le Community pharmacies britannici, i Terveysasema (Centri sanitari) finlandesi, i Vardcentral (Centri di cura) svedesi, le Maisons de santé francesi, i Community health centers statunitensi, i «medici scalzi» e le cliniche di villaggio cinesi.
Il filo conduttore è quello di ritenere indispensabile nell’attuale società post-solidale la realizzazione di reti di servizi territoriali accessibili, integrati e capaci di accompagnare persone con molteplici bisogni e che si trovano in diverse fasi della storia personale, clinica e familiare. In altri termini, si tratta di riconoscere accanto all’indispensabile apporto dei poli ospedalieri e in sinergia con essi, la funzione di servizi di prossimità assistenziale. Soffermandoci sul piano strettamente sanitario, in Italia, nonostante il riconoscimento del valore strategico della dimensione territoriale fosse già presente nella legge n. 833 del 1978 istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale (si pensi alle indicazioni sul ruolo dei Distretti nel coordinamento dell’assistenza primaria e territoriale), la svolta territoriale non è mai davvero avvenuta oppure si è attuata solo in maniera circoscritta.
Al contrario, invece, del forte impulso alla territorializzazione avvenuto per il welfare sociale a seguito della legge quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Sempre sul versante sanitario vanno ricordati i successivi ambivalenti esiti della sperimentazione del modello assistenziale «Case della salute» prevista da un decreto del 2007 del Ministro Livia Turco, la cui attuazione ha di fatto riguardato poche regioni, in primis Emilia-Romagna e Toscana. Dopo un periodo con pochi sporadici dibattiti, soltanto in anni recenti, dopo la pandemia da Covid-19, la salute di prossimità è tornata ad animare il dibattito pubblico. Essa è anzi diventata uno dei capisaldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 6), che da una parte ha contribuito al suo riconoscimento istituzionale e dall’altra (anche per l’entità delle risorse a disposizione) ha rappresentato un’occasione per attuarla.
Si parla quindi sempre più di «casa come primo luogo di cura», di «potenziamento dei servizi domiciliari», di «presa in carico territoriale» di persone con una o più patologie croniche e non autosufficienti. E il confronto su questo tema è arrivato a focalizzarsi (fino quasi ad esserne monopolizzato) sulla funzione delle Case e degli Ospedali di comunità.
Proprio alla luce di quanto possono insegnare in positivo e in negativo le esperienze internazionali, di quanto previsto da programmi e normative ma anche delle specifiche richieste dei cittadini e delle comunità locali è necessario uscire da riflessioni particolaristiche e tornare a coltivare una visione d’insieme che cerchi di cogliere il potenziale di uno specifico servizio, luogo e modo di effettuare una prestazione nel più ampio disegno di una nuova filiera territoriale della salute e del welfare, capace di mettere in relazione e integrare i diversi livelli e ambiti di intervento: dalla prevenzione alla medicina di prossimità, dall’assistenza primaria a quella specialistica, dai servizi domiciliari alla rete ospedaliera, fino agli interventi sociali e sociosanitari.
Una filiera alla quale istituzioni, professionisti, enti del Terzo settore e reti comunitarie possano contribuire, ciascuno secondo le proprie competenze, nella presa in carico delle persone e delle famiglie. La questione, dunque, non consiste soltanto nel moltiplicare i servizi o nel riempire rapidamente uno o più spazi, ma nel farli diventare parti integranti di un sistema territoriale coeso, nel quale siano riconoscibili le connessioni tra servizi, chiari i percorsi di accesso e continuità le risposte ai bisogni. In definitiva, la sfida dell’assistenza di prossimità di oggi e di domani consiste nel passare da una mera somma di servizi e prestazioni a una vera e propria filiera di cura, assistenza e promozione della salute che valorizzi il radicamento nelle comunità locali.