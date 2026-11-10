Centrodestra logorato ma unito per necessità

La vicenda della nomina del presidente dell’Anac dimostra ancora una volta che la maggioranza di centrodestra a fine legislatura si presenta da un lato con una solidità numerica mai scalfita dalle opposizioni e dall’altro con un logoramento interno continuo, dove ogni provvedimento diventa il pretesto per una prova di forza tra alleati. Salvini voleva imporre un suo uomo di partito al vertice di un’importante autorità di vigilanza e non è riuscito nel suo intento per la contrarietà di Forza Italia e della stessa premier più che per le proteste delle opposizioni. È probabile che a Palazzo Chigi sia arrivato anche un messaggio dal Quirinale: sta di fatto che ieri al Consiglio dei Ministri della nomina non si è parlato e la decisione è slittata.
Tutto questo testimonia chiaramente l’ingresso in una fase convulsa, quel passaggio in cui la disciplina di governo cede il passo alla necessità vitale di presidiare il proprio spazio elettorale prima della stesura definitiva delle candidature. Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia si trovano nella condizione di chi deve difendere il ruolo di perno istituzionale, rassicurando i mercati internazionali senza tuttavia farsi logorare dai rilanci identitari dei partner di coalizione, con il traguardo obbligato di riconfermare il primato del partito e blindare la guida di Palazzo Chigi per i successivi cinque anni. Per questa ragione il governo accetterà solo modifiche secondarie alla manovra di Bilancio, concedendo poco alle battaglie di bandiera oltre quelle che è già stato possibile inserire (come l’abolizione del bollo).
Nello stesso tempo Matteo Salvini e la Lega affrontano questo scorcio di legislatura con l’ansia di chi non può concedere ulteriore spazio nei collegi settentrionali, scegliendo la strada del contrasto continuo e trasformando ogni dossier aperto in una barricata identitaria, così da ricordare alla maggioranza che senza i voti del Carroccio nessun percorso parlamentare può dirsi al sicuro. È una esigenza dovuta anche alla presenza di Vannacci che, per quanto oggi appaia meno minacciosa di qualche tempo fa, comunque ha proprio nel bacino elettorale della Lega la sua speranza di affermazione.
Infine Antonio Tajani e Forza Italia insistono sul profilo moderato ed europeista della compagine, coltivando la propria rendita di posizione al centro dello schieramento e parlando al ceto produttivo per evitare che la coalizione scivoli del tutto verso un sovranismo radicale, difendendo con fermezza il proprio peso specifico contro ogni tentativo di marginalizzazione
Eppure, malgrado le frizioni quotidiane e i veleni sottotraccia, la rottura formale appare impraticabile, tenuta a freno da un sistema elettorale che punisce chi si divide e premia senza sconti l’alleanza più compatta, motivo per cui nessun protagonista ha la reale intenzione di provocare una crisi al buio a pochi passi dal voto.
Così il centrodestra si avvia all'appuntamento elettorale con una formula di freddo pragmatismo, un patto di potere tenuto vivo dalla convenienza reciproca e destinato a presentarsi unito alle urne per vincere, con la certezza però che la vera resa dei conti interna comincerà un secondo dopo la chiusura dei seggi.