Emergenza abitativa, a Brescia torna il «modello Marcolini»

Quando Marco, 29 anni, ingegnere gestionale, ha firmato il contratto in un’azienda in città, pensava che la parte difficile fosse entrare in una delle filiere più competitive del Paese. Si sbagliava. La parte difficile è stata trovare un bilocale. Letizia, 32 anni, ha accettato la cattedra con grande entusiasmo: il canone d’affitto erode oltre la metà del suo stipendio (che no: non arriva neanche lontanamente a 2mila euro). Ha già chiesto la mobilità altrove: «Non ce la faccio, non ha senso lavorare solo per pagare l’affitto e fare i salti mortali per benzina e spesa».