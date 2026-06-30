Un passaggio di testimone in continuità di valori

Nel mondo dell’informazione sono cambiati i linguaggi, le tecnologie, le abitudini dei lettori; sono cresciute le velocità, le pressioni, le fragilità. Ma una cosa è rimasta immutata: il bisogno di un’informazione credibile, verificata, responsabile

Nunzia Vallini Direttrice editoriale 30 giugno 2026 3 ' di lettura