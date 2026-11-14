WASHINGTON, 13 NOV - Donald Trump discuterà di Iran, ma non di Ucraina, con i suoi omologhi Xi Jinping e Vladimir Putin, in occasione dei colloqui trilaterali in programma giovedì prossimo a margine del vertice Apec di Shenzhen, in Cina. Lo riferisce la Casa Bianca.
Casa Bianca, 'Trump discuterà di Iran con Xi e Putin, non di Ucraina'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...