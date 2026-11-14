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Casa Bianca, 'Trump discuterà di Iran con Xi e Putin, non di Ucraina'

WASHINGTON, 13 NOV - Donald Trump discuterà di Iran, ma non di Ucraina, con i suoi omologhi Xi Jinping e Vladimir Putin, in occasione dei colloqui trilaterali in programma giovedì prossimo a margine del vertice Apec di Shenzhen, in Cina. Lo riferisce la Casa Bianca.

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