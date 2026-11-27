La prima guerra dell’Italia repubblicana si combatté per liberare il Kuwait. Nel gennaio 1991 i Tornado italiani parteciparono all’operazione Desert Storm, condotta da una coalizione multinazionale nel quadro di una risoluzione dell’ONU. I dati delle missioni tornarono a essere annotati con l’inchiostro rosso riservato alle missioni di guerra, che non si usava più dal 1945. Fu un gesto quasi notarile, ma diceva molto. Quella guerra aveva un nome, un obiettivo definito e una data d’inizio. Aveva anche un prezzo visibile, i quarantasette giorni di prigionia del Maggiore Bellini e del Capitano Cocciolone.
L’attacco che ieri ha causato la morte di due tecnici italiani della Rheinmetall rende visibile una realtà che le categorie abituali della politica estera faticano a rappresentare: anche un Paese che non ha scelto di combattere può essere raggiunto dalle conseguenze di una guerra. È quanto accade oggi nel Golfo Persico, dove la condizione di «no war, no peace» descrive solo in parte la realtà.
Dopo l’inizio dell’offensiva statunitense e israeliana contro l’Iran, nel febbraio 2026, e le successive risposte di Teheran la regione è entrata in un conflitto armato prolungato e intermittente. Il memorandum raggiunto tra Washington e Teheran nel giugno scorso non ha prodotto un’intesa duratura. Le operazioni militari e la pressione sul traffico marittimo sono continuate, mentre il negoziato resta in stallo. Gli scontri sono meno intensi rispetto alla fase iniziale, ma un singolo episodio può provocare un’escalation.
Al centro della contesa si trova lo Stretto di Hormuz, attraverso cui transita una parte rilevante delle esportazioni energetiche della regione. Gli Stati Uniti esercitano pressione sull’Iran anche attraverso il blocco dei suoi porti; Teheran cerca a sua volta di conservare una leva sugli avversari, minacciando i traffici marittimi. Per produrre effetti sull’economia internazionale non occorre una chiusura totale dello stretto, bastano attacchi episodici, incertezza sulla sicurezza delle navi e aumento dei costi assicurativi. La leadership iraniana ritiene che il prezzo della guerra induca i Paesi del Golfo a premere su Washington per una soluzione negoziale, ma questa strategia può anche convincere quei governi di avere ancora più bisogno della protezione americana e dei sistemi difensivi occidentali.
La coercizione rischia così di rafforzare proprio quei legami che Teheran vorrebbe indebolire. È il dilemma delle monarchie del Golfo. Le alleanze, le basi straniere e le tecnologie avanzate rispondono a esigenze di sicurezza reali e allo stesso tempo, inseriscono questi Paesi in una rete strategica sulla quale non esercitano un pieno controllo. Gli attori della regione hanno interessi differenti: il Qatar e l’Oman mantengono il dialogo con Teheran; altri ospitano importanti installazioni statunitensi, ma tutti devono misurarsi con gli effetti di decisioni prese anche oltre i propri confini.
Per l’Italia il problema assume una forma specifica. Nel 1991 la partecipazione alla guerra aveva il profilo riconoscibile di un’operazione militare. Oggi la presenza nel Golfo comprende ambasciate e contingenti, ma anche imprese, tecnici, contratti di assistenza e attività di formazione. Non equivale alla partecipazione al conflitto, ma espone persone e interessi nazionali alle sue conseguenze.
Ho appreso nel corso dei lavori del Consiglio europeo la notizia della tragica morte dei due cittadini italiani nell’attacco avvenuto in Kuwait. Esprimo, a nome mio e del Governo, profondo cordoglio e rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime. La mia vicinanza va a tutte le persone coinvolte nell’attacco e alle loro famiglie.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 26, 2026
Il caso di Leonardo in Kuwait, distinto da quello di Rheinmetall Italia, mostra la profondità di tali relazioni. Il gruppo è il contraente principale del programma per i 28 Eurofighter ordinati dal Kuwait nel 2016; il supporto logistico e l’addestramento assicurati localmente sono stati estesi fino al 2029. La vendita dei velivoli apre un rapporto destinato a durare, fatto di manutenzione, aggiornamenti e personale specializzato e la tutela degli interessi nazionali riguarda dunque anche i lavoratori civili e le competenze attraverso cui il nostro Paese partecipa alla vita economica e ai sistemi di sicurezza della regione.
V’è poi la questione energetica. La diversificazione delle fonti di approvvigionamento riduce alcune dipendenze, ma una crisi a Hormuz può riflettersi sui prezzi internazionali, sul mercato del gas naturale liquefatto e sui costi di trasporto. La guerra nel Golfo rende così visibile il costo strategico di un’interdipendenza che in Europa è stata spesso discussa soprattutto in termini economici. Vendere tecnologie, assicurare manutenzione, formare personale, proteggere rotte e acquistare energia significa inserirsi stabilmente in un sistema regionale di sicurezza.
Quando quel sistema entra in guerra, anche le relazioni costruite negli anni comportano responsabilità e rischi. La guerra nel Golfo mette l’Europa di fronte a una distanza crescente tra la profondità dei suoi interessi nella regione e la capacità di incidere sulle scelte dalle quali dipende la sua sicurezza. Per l’Italia la questione è contribuire a colmare quella distanza, affiancando alla protezione dei propri cittadini e interessi un’iniziativa diplomatica condivisa con i partner europei.