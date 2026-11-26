Due civili italiani, tecnici dell’azienda tedesca Rheinmetall che ha una sede a Ghedi, sono morti oggi colpiti dalle schegge cadute dopo l'intercettazione di droni iraniani in Kuwait. I detriti hanno colpito complessivamente quattro persone, un kuwaitiano e un pakistano oltre ai due connazionali. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa del Kuwait Saud Abdulaziz Al-Otayan rilanciato dal profilo X dell'esercito del Paese.
بيان رقم (83) صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن القوات المسلحة رصدت اليوم عددًا من الطائرات المسيّرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها. وأسفر العدوان الإيراني الآثم عن استهداف أحد المواقع الحيوية، مما أدى إلى سقوط شظايا تسببت في إصابة (4) أشخاص، بينهم عدد (1) من الجنسية الكويتية، وعدد (2) من الجنسية الإيطالية، وعدد (1) من الجنسية الباكستانية، وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى وقوع أضرار مادية. وتؤكد القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. #الجيش_الكويتي
Nel Paese del Golfo è presente una batteria contraerea Skynex di Rheinmetall, considerata una delle migliori tecnologie antidrone presenti sul mercato.
Tajani
«Con l'Unità di crisi, con la nostra ambasciata in Kuwait e il Ministero della Difesa stiamo seguendo gli ultimi sviluppi sull'incidente che ha coinvolto questi due nostri connazionali – ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al question time al Senato –. L'ambasciata si è immediatamente attivata per le verifiche. Ho appena parlato con l'ambasciatore Morini che sta seguendo gli sviluppi minuto per minuto, sta informando le famiglie. A nome del Governo, credo a nome di tutti quanti, voglio esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime italiane».
Il cordoglio di Meloni
«Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha appreso nel corso dei lavori del Consiglio europeo la notizia della tragica morte dei due cittadini italiani nell’attacco avvenuto in Kuwait. Esprime, a nome proprio e del Governo, profondo cordoglio e rivolge le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime, manifestando la propria vicinanza a tutte le persone coinvolte nell’attacco e alle loro famiglie». Lo comunica Palazzo Chigi in una nota