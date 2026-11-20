Ho letto con attenzione le critiche rivolte dal collega Alfredo Bazoli alla mostra dedicata a Pino Rauti e proprio per il rispetto che nutro nei confronti del collega e dei lettori mi sento in dovere di esporre alcune differenze di carattere politico. Pino Rauti è stato indubbiamente uno dei protagonisti della storia della destra politica italiana. Deputato per vent’anni, parlamentare europeo per dieci, ha rappresentato nelle istituzioni democratiche una parte significativa dell’elettorato italiano.
È stato un uomo politico, ma anche un intellettuale, un giornalista e un animatore culturale, capace di lasciare un’impronta profonda nel dibattito politico della sua epoca. La sua attenzione per temi come l’ambiente, la critica al consumismo, le questioni sociali e il rapporto tra identità e modernità dimostra la complessità di un pensiero che non può essere liquidato attraverso una giudizio esclusivamente ideologico. Ricordare questa figura non significa necessariamente condividerne tutte le idee. Significa semplicemente riconoscere il ruolo che ha avuto nella vita politica e parlamentare italiana.
Del resto, una mostra commemorativa non pretende di sostituirsi al lavoro degli storici, né può essere giudicata sulla base di ciò che non espone. Il suo scopo è offrire una testimonianza, attraverso documenti, immagini e scritti, di una personalità che ha attraversato decenni della nostra storia repubblicana.
Quanto ai riferimenti alle vicende giudiziarie e agli anni drammatici della strategia della tensione, il rispetto dovuto alle vittime e ai loro familiari deve accompagnarsi a quello per la verità giudiziaria e per il principio della responsabilità personale. Rauti affrontò quelle accuse e ne uscì assolto. Un dato che non può essere ignorato quando si ricostruisce la sua vicenda.
Spiace soprattutto constatare che una parte della sinistra di oggi consideri persino inopportuno che la Camera dei Deputati ricordi un uomo che proprio in quell’istituzione ha svolto per tanti anni il proprio mandato. Una posizione che appare lontana dalla cultura del rispetto istituzionale che apparteneva alla sinistra di un tempo, capace di riconoscere la dignità degli avversari politici anche quando le distanze ideologiche erano profonde e le contrapposizioni ben più aspre di quelle attuali. Non si chiede a nessuno di condividere le idee di Pino Rauti. Si chiede soltanto di riconoscere che anche chi ha rappresentato una storia politica diversa dalla propria merita di essere ricordato, studiato e conosciuto. Perché le istituzioni repubblicane appartengono a tutti.
Gianpietro Maffoni, senatore di Fratelli d’Italia