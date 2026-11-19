Nei giorni scorsi è stata inaugurata a Roma, in un palazzo prestigioso della Camera dei Deputati, una mostra dedicata a Pino Rauti, nel centenario della nascita. Una iniziativa del tutto legittima, trattandosi di un uomo politico che ha attraversato la storia della nostra Repubblica e che per molti anni ha calcato le aule parlamentari, ma alla condizione di tratteggiarne un profilo storicamente accurato, comprensivo dunque di tutte le zone d’ombra, le ambiguità e i lati nascosti che lo hanno caratterizzato.
Rauti non fu infatti solo «l’uomo, il politico, l’intellettuale, le idee» come dice il titolo della mostra, ma un leader della destra estrema e neofascista che ha vissuto sulla scena politica italiana in un’area ambigua, sempre a cavallo tra un volto pubblico e un lato impresentabile, soprattutto nella stagione della strategia della tensione che ha pesantemente condizionato l’evoluzione della nostra democrazia, tanto da entrare in molte inchieste sul terrorismo nero del nostro paese, compresa la strage di Piazza della Loggia.
Sono così andato a vedere questa mostra, e ne sono uscito francamente sconcertato. Perché non di una mostra si tratta ma, come in realtà temevo, di una vera e propria celebrazione: gigantografie, manoscritti accuratamente selezionati, video di interviste, registrazioni di comizi. E non c’è nulla della sua storia oscura.
Non ho visto l’ascia bipenne, il simbolo dell’organizzazione Ordine Nuovo da lui fondata, «ordine di combattenti e di credenti» come si definiva, non ho visto la prima copia del giornale omonimo con il suo editoriale intitolato «L’onore è fedeltà», il motto delle SS, non ho visto fotografie di alcuni dei suoi sodali, il suo luogotenente in Veneto Carlo Maria Maggi e l’informatore del Sid Maurizio Tramonte, entrambi condannati per la strage di piazza della Loggia, l’artificiere delle bombe stragiste Carlo Digilio, l’agente della Cia Marcello Soffiati, né ho ritrovato immagini del suo segretario particolare Montilla, per vent’anni confidente dei servizi, o degli altri terroristi neri che a più riprese entrarono e uscirono dalla sua organizzazione, da Franco Freda a Nico Azzi.
Insomma, in quella mostra non c’è nulla del lato oscuro di Pino Rauti, del suo profilo di leader di movimenti neofascisti, nemico e avversario della democrazia e della repubblica. Si tratta piuttosto di una operazione di ripulitura e di riabilitazione della sua immagine, in uno smaccato per quanto maldestro tentativo di riscrittura e mistificazione della storia del nostro paese, che trovo assai grave e inquietante sia stata patrocinata da esponenti di Fratelli d’Italia, il partito della presidente del consiglio, che evidentemente non hanno ancora reciso i legami con quelle radici.
Alfredo Bazoli, parlamentare del Partito Democratico