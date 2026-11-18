Una mostra dedicata a Pino Rauti alla Camera dei deputati, senza un riferimento al ruolo di Ordine Nuovo nella stagione delle stragi. È quello che contestano le associazioni dei familiari delle vittime di Piazza della Loggia, Piazza Fontana e della stazione di Bologna, che hanno scritto al presidente della Camera per chiedere che l'iniziativa non si trasformi in una celebrazione della figura del fondatore del movimento neofascista.
La mostra sarà ospitata a Montecitorio da domani fino al 26 novembre. Per domani è inoltre prevista la presentazione, nella collana istituzionale della Camera, di un volume dedicato agli interventi parlamentari di Rauti.
A firmare la lettera sono Manlio Milani, presidente dell'Associazione familiari caduti nella strage di Piazza della Loggia, Federico Sinicato per l'Associazione Piazza Fontana, Paolo Lambertini, presidente dell'Associazione vittime della strage di Bologna, e Ilaria Moroni, direttrice dell'Archivio Flamigni.
«Non mettiamo in discussione che una figura della storia politica di questo Paese sia oggetto di studio», scrivono. Ma contestano una celebrazione che, in una delle sedi costituzionali della rappresentanza nazionale, presenti Rauti «come un pensatore lungimirante senza alcun cenno a ciò che fu».
«Pino Rauti fondò Ordine Nuovo», ricordano i firmatari, richiamando le sentenze che hanno ricondotto agli ambienti di quell'organizzazione le stragi di Piazza Fontana, del 12 dicembre 1969, e di Piazza della Loggia, del 28 maggio 1974. Nella lettera viene precisato che Rauti fu personalmente assolto, mentre tra i condannati all'ergastolo per la strage bresciana figura Carlo Maria Maggi, responsabile di Ordine Nuovo per il Triveneto e l'Alta Italia.
Le associazioni chiedono quindi che la mostra e il volume diano esplicitamente conto del ruolo di Ordine Nuovo negli anni della strategia della tensione, riprendendo l'invito del presidente della Commissione Cultura a «storicizzare senza assolvere e senza manipolare».
Omettere quella pagina di storia, sostengono, significherebbe offrire soprattutto ai più giovani «un ritratto manipolato» e offendere la memoria delle vittime delle stragi fasciste.
Una presa di posizione che riporta al centro il rapporto tra memoria, responsabilità storiche e rappresentazione delle figure politiche nelle istituzioni della Repubblica.
Le parole di Bazoli
«Sono andato a vedere la mostra su Pino Rauti. E ne sono uscito incredulo. Perché, come temevo, non si tratta di una mostra, ma di una celebrazione – ha detto il vice presidente dei senatori del Pd, Alfredo Bazoli –. In un palazzo istituzionale prestigioso, "l'uomo, il politico, l'intellettuale, le idee" viene celebrato tra gigantografie, appunti, discorsi e interviste registrate. E non c’è traccia dell'ascia bipenne, il simbolo dell'organizzazione di estrema destra Ordine Nuovo da lui fondato, non c'è la prima copia dell'omonima rivista col suo editoriale dal titolo "L'onore è fedeltà", il motto delle SS, non ci sono le fotografie dei suoi sodali condannati per strage, il suo luogotenente Veneto Carlo Maria Maggi, l'informatore del Sid Maurizio Tramonte, l'artificiere delle bombe Carlo Digilio, l'agente della Cia Marcello Soffiati, o del suo segretario personale Montilla, per vent'anni confidente dei servizi, o degli altri terroristi neri che sono entrati e usciti dalla sua organizzazione, da Franco Freda a Nico Azzi. Non c'è nulla insomma della sua storia oscura, di leader neofascista avversario e nemico della democrazia. È una operazione di pura mistificazione della storia, volta a riabilitare e ripulire la sua figura, e inquieta che a patrocinarla siano esponenti di Fratelli d'Italia che, evidentemente, non ha ancora reciso i legami con quella storia oscura del nostro paese».
La Camera
In relazione alla mostra su Pino Rauti allestita al complesso di vicolo Valdina, «la Camera ha chiesto agli organizzatori di rimuovere simboli e foto che possano, anche indirettamente, richiamarsi all' ideologia fascista», come hanno riferito fonti di Montecitorio.