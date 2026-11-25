La montagna ha sempre stimolato diversi immaginari e diversi modi di vivere e di abitare. Nell’arco di poco più di un secolo, guidata dalle sue località di punta, da luogo ritenuto inospitale, scomodo e arretrato è diventata simbolo del turismo e del consumo di massa, con la diffusione degli sport invernali e delle seconde case e con la costruzione di impianti e infrastrutture. Accanto a questa immagine, è tutt’oggi molto diffusa quella di luogo romantico anti-urbano e di riserva di valori ambientali, paesaggistici e culturali difficili da trovare altrove. Sul piano strettamente analitico è oggi forse più realistico e utile pensare alle aree montane come contesti differenziati e in trasformazione per effetto dell’azione di coloro che li visitano alla ricerca di nuove temporanee esperienze, ma soprattutto per le scelte e le pratiche di coloro che decidono di viverci.
La ripresa dell’interesse per la montagna sembra allora andare oltre il solo risvolto turistico e si concretizza in un processo di reinsediamento, al momento ancora rarefatto ma che rivela un nuovo modo di vedere la montagna come luogo dotato di condizioni di vita attrattive per nuovi residenti. Una conferma di questa tendenza arriva dai dati sul ritorno alle aree montane illustrati nell’ultimo rapporto di Uncem e della Fondazione Montagne Italia. Una fotografia che da un lato è confortante rispetto a una diffusa ma superficiale lettura in termini di spopolamento e di declino, e che dall’altra parte rimanda alle molte motivazioni e ai diversi orientamenti che stanno dietro la decisione di trasferirsi «in quota».
Quello del «ritorno» è un fenomeno composito al quale non fanno eccezione anche le maggiori valli bresciane (circa un bresciano su quattro vive in comuni classificati come montani o parzialmente montani) che hanno visto tra il 2024 e il 2025 una crescita del saldo migratorio, Valle Camonica (+0,74 per cento), Valle Trompia (+0,67 per cento) e Valle Sabbia (+0,76 per cento).
Questi dati vanno letti tenendo conto della diversa attrattività dei comuni che compongono le singole aree montane. A località valligiane economicamente forti e attrattive (che rappresentano sul piano numerico i veri motori del ritorno) fanno da contraltare micro-contesti che continuano a fare fatica nell’attirare nuovi residenti e che si misurano con numeri più piccoli. Spesso l’attrattività è legata alla presenza di opportunità di lavoro, di servizi e infrastrutture di trasporto e comunicazione, come avviene in alcuni comuni posti al centro di snodi strategici oppure sui fondovalle o nelle basse valli, quindi meglio collegati a sistemi più ampi.
Anche la maggiore accessibilità e sostenibilità per le famiglie dei valori immobiliari (costo delle abitazioni e affitti), soprattutto quando le zone limitrofe li vedono lievitare è un altro fattore che entra in gioco e che determina dinamiche di spostamento mosse dall’intento di dare una risposta alla domanda di abitazioni. Molti centri beneficiano anche dei trasferimenti di residenza interni alle stesse valli, che testimoniano l’intenzione di non abbandonare del tutto il contesto d’origine. Trattandosi di territori estesi e non completamente omogenei il ritorno alla montagna va letto anche come ricerca di nuovi equilibri locali, di presenza e distribuzione di servizi (es. quelli sanitari e scolastici).
Un tema che ritorna è poi la crescente esigenza di alcune persone di trovare oasi di stabilità, tranquillità e protezione che sono bene incarnate dai borghi di montagna. Una ricerca di sicurezza, stabilità e sostenibilità che rimette al centro i legami positivi e duraturi con un luogo e una comunità, e con l’ambiente naturale. In definitiva, in una società spesso disorientata, il ritorno alla montagna, in tutte le sue sfaccettature, è forse un tentativo di rispondere a bisogni concreti e di aggrapparsi a nuovi punti fermi per contribuire alla costruzione di nuovi progetti comunitari.