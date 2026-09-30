Giornale di Brescia
Abbonati
Opinioni
OpinioniGDB+Italia e Estero

Marocco, i giovani in piazza poi disertano il voto alle urne

Alle prime elezioni dopo le grandi proteste dell’autunno 2025, non sono stati i protagonisti: tra i 18 e i 24 anni solo il 4% ha scelto di votare
Romina Gobbo

Romina Gobbo

Commentatrice

L'avvocata e ministra Fatima Ezzahra el-Mansouri - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
L'avvocata e ministra Fatima Ezzahra el-Mansouri - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Alle prime elezioni in Marocco dopo le grandi proteste dell’autunno 2025, i giovani non sono stati i protagonisti. Tra i 18 e i 24 anni, solo il 4% ha scelto di votare. A dimostrazione che la generazione zeta si trova più a proprio agio a manifestare nelle piazze per esprimere il proprio dissenso, o a utilizzare i social media. D’altra parte, il grosso calo nell’affluenza alle urne – 38% a fronte del 50% del 2021; la percentuale più bassa dal 2007 – dimostra quanto la popolazione sia disillusa rispetto alla politica. E conferma, assieme alla fuga verso l’exclave spagnola di Ceuta dello scorso luglio, che per molti il grande sogno resta andarsene.

Le urne si sono aperte il 23 settembre alle 8 ora locale (le 9 in Italia), e si sono chiuse alle 19. Solo 15.801.162 di cittadini si sono iscritti al voto su circa 26,7 milioni di aventi diritto. Il calo dell’affluenza, perciò, non è stato una sorpresa. Si è votato per rinnovare i 395 seggi della Camera dei Rappresentanti (la Camera Bassa che, assieme alla Camera dei Consiglieri, forma l’organo parlamentare del Marocco).

Come stabilito dall’art 47 della Costituzione stilata nel 2011, toccherà a re Mohammad VI nominare capo del governo un candidato del partito arrivato primo alle elezioni, che dovrà formare il governo che resterà in carica per i prossimi cinque anni. Il Marocco è una monarchia costituzionale, all’interno della quale il re è determinante: oltre a nominare il capo del governo, guida il Consiglio dei Ministri, mantiene il controllo in materia di politica estera e Difesa. La Costituzione, però, non prevede una tempistica. Fino alla formazione del nuovo governo, l’ordinaria amministrazione spetta a quello uscente. Ma un’urgenza c’è: è la legge di bilancio per il 2027 che va approvata entro il 20 ottobre.

Per la formazione del governo si dovrà per forza arrivare a un’alleanza, visto che il voto di fiducia per la Camera dei Rappresentanti richiede la maggioranza assoluta dei membri. I risultati intanto mostrano un ribaltamento nella composizione camerale. Débâcle per il Raggruppamento Nazionale degli Indipendenti (RNI): dai 103 seggi della passata legislatura è sceso a 66. In pole position il Partito dell’Autenticità e della Modernità (PAM), che ha ottenuto il maggior numero di seggi: 97, dieci in più della legislatura passata. Sessantacinque seggi sono andati a Istqlal. Mentre i primi due partiti hanno posizioni vicine a quelle del re, Istqlal si attesta su posizioni conservatrici. All’opposizione, spicca Giustizia e Sviluppo (PJD), partito islamista moderato, salito a 54 seggi rispetto ai 13 delle scorse elezioni.

Il paradosso è che, mentre i giovani nel 2025 erano scesi in piazza per protestare contro le troppe risorse destinate alle grandi infrastrutture sportive, mentre ospedali e scuole continuano a presentare carenze, il potenziale nuovo capo del governo, Fouzi Lekjaa, ministro del Bilancio ma, soprattutto, presidente della potente Federazione calcistica marocchina, è proprio il promotore di quegli investimenti infrastrutturali (20 miliardi di dollari), avviati anche in vista dei Mondiali 2030 che si terranno ad Agadir, congiuntamente con Spagna e Portogallo. Questa dinamicità edilizia non ha portato benefici alle giovani generazioni. Secondo l’Associated Press, nel 2025 il 37% dei marocchini tra i 15 e i 24 anni era disoccupato.

Un nome interessante è quello dell’avvocata Fatima Ezzahra el-Mansouri. Ministra della Pianificazione Nazionale del governo uscente e sindaca di Marrakech: potrebbe essere la prima donna al governo del Marocco. Un aspetto innovativo del processo elettorale marocchino è che le liste regionali sono riservate alle candidate donne.

Intanto il primo ministro in carica, Aziz Akhannouch, fa i conti con le accuse di presunti affari di corruzione legati alla rete di distribuzione del carburante Afriquia, di cui è proprietario. Dimessosi da presidente dell’RNI, non si è presentato in questa tornata elettorale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Maroccoelezioni

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoTorri Panorama, il progetto sulla qualità dell’abitareTorri Panorama, il progetto sulla qualità dell’abitare

Impianti evoluti, grande attenzione al silenzio e consumi contenuti per un progetto costruito intorno al benessere quotidiano

Il nuovo volto della chirurgia estetica: «Filler» in edicola con il GdBIl nuovo volto della chirurgia estetica: «Filler» in edicola con il GdB

Un’inchiesta sulla diffusione dei ritocchi estetici e sui cambiamenti nel rapporto con il corpo, l’identità e l’idea di bellezza.

SCOPRI DI PIÙ
"Il piccolo grande libro dei nonni""Il piccolo grande libro dei nonni"

Filastrocche, giochi, poesie, ricordi del tempo che fu.

Scopri di più