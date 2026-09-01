Giornale di Brescia
Abbonati
Opinioni
OpinioniGDB+Politica

La lungimiranza del governo italiano nell’incarico a Fedorov

L’ex ministro della Difesa ucraina è stato il vero innovatore della guerra digitale e dei droni, potrebbe essere molto utile anche a noi
Massimo Cortesi

Massimo Cortesi

Editorialista

Mykhailo Fedorov e Guido Crosetto - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Mykhailo Fedorov e Guido Crosetto - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Ha destato sensazione l’annuncio dato dal ministro Guido Crosetto di aver assegnato a Mykhailo Fedorov il ruolo di «Advisor per l’innovazione della difesa». Il 35 enne ucraino è stato l’attore nella rivoluzione digitale di Kiev, nel cui Governo è stato ministro per la trasformazione digitale (lanciando l’iniziativa «Army of drones»), vice primo ministro e, da gennaio a luglio, ministro della Difesa. La sua rimozione da questo dicastero, per la differenza di vedute col capo di Stato maggiore della difesa, gen. Syrskyi, ha scatenato vivaci proteste popolari, specie giovanili, tanto insistenti da costringere Zelensky a far dimettere anche lo stesso Syrskyi.

Avendo rifiutato poi la proposta di Zelensky di continuare il lavoro con il Governo, Fedorov ha oggi mano più libera (anche perché la sua richiesta di tenere nuove elezioni in Ucraina in tempo di guerra non ha probabilità di successo): così ha confermato in un incontro con Crosetto la sua disponibilità a collaborare con l’Italia.

Con una lungimiranza abbastanza inconsueta per la politica nazionale, Crosetto pone l’accento sulla necessità, a causa dell’impressionante accelerazione tecnologica, di modificare rapidamente i processi organizzativi della Difesa, trasformando la sperimentazione sul campo in capacità operative disponibili su larga scala. Una rivoluzione rispetto al procurement tradizionale, comune a tutti i Paesi occidentali, coi militari che presentano esigenze di prospettiva, a cui l’industria risponde con proposte che, pur potenzialmente valide, han bisogno di periodi di lunghe sperimentazioni e procedure comparative prima di giungere ai reparti.

L’approccio ucraino è stato brillante e corale: vista la sempre più grave inferiorità numerica in tutti i settori rispetto ai russi la difesa di Kiev ha puntato molto sugli UAV (Unmanned aerial vehicle, mezzi aerei senza pilota a bordo) i cosiddetti «droni» (con applicazioni estese anche in ambito terrestre, UGV, e navale, USV). Fedorov ha costruito un sistema per cui i soldati possono segnalare direttamente le loro esigenze, sperimentare nuovi sistemi, testandone il rendimento e giungendo anche all’acquisizione diretta delle soluzioni più opportune.

La domanda di nuovi UAV è governata combinando i dati raccolti attraverso gli e-Points, la DOT-Chain, Brave 1 Market, DELTA e il Mission control. Gli e-Points sono punteggi attributi alla unità al fronte in base a prove video caricate in ambiente web dedicato (il DELTA) che dimostrino distruzione di un obiettivo, uccisione di un nemico, ma anche ricognizioni, flussi logistici e recupero dei feriti: l’intelligenza artificiale valida tutto in due secondi. La DOT-Chain Defence è un «catalogo» on line su cui le unità scelgono le dotazioni loro utili grazie a risorse di bilancio loro assegnate (la Difesa gestisce invece coi produttori contratti, pagamenti e logistica). Brave 1 Market raggruppa 2.350 aziende che offrono 4.500 prodotti, da cui le unità possono ottenere droni, sistemi di guerra elettronica ecc., grazie anche agli e-Points: a inizio ‘26 la Difesa ucraina dichiarava che Brave 1 aveva distribuito 240.000 droni in sei mesi, per un valore di 700 milioni di euro (il costo di soli 175 missili Patriot), con tempo medio di consegna al reparto di dieci giorni.

Mykhailo Fedorov - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Mykhailo Fedorov - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il Mission control, integrato nell’ecosistema DELTA, è stato istituito a gennaio da Fedorov per raccogliere tutte le informazioni sulle missioni dei droni (modello, punto di lancio, rotta e missione compiuta). L’Ucraina è decisamente avanti nell’approccio di difesa a più livelli, affiancando ai costosissimi missili antiaerei difese a costo decisamente inferiore, passando da semplici mitragliatrici, sistemi di guerra elettronica e, soprattutto, droni intercettori, che solo in marzo hanno abbattuto ben 33.000 UAV russi.

Certo, il fronte ucraino ha aspetti peculiari, ma l’avvento dei droni ha mutato radicalmente il campo di battaglia, trovando la maggioranza delle forze armate occidentali impreparate o quanto meno sbilanciate sull’impostazione «classica».

La questione, correttamente individuata da Crosetto, va oltre l’acquisizione di nuovi sistemi: il tema è la rapidità con cui la Difesa risponde alle esigenze di innovazione, mentre la tecnologia evolve in pochi mesi (come accade per contromisure elettroniche, droni intercettori, piattaforme terrestri senza equipaggio, fibra ottica, algoritmi di riconoscimento automatico, ecc.). È qui che l’esperienza di Fedorov può giocare un ruolo prezioso per avviare nuovi meccanismi che uniscano rapidamente sperimentazione, dialogo tra Forze armate e industria e procurement. Confidando nel fatto che, visti i tempi che corrono, la lucidità non si perda nella consueta italica ridda di polemiche.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Mykhailo FedorovGuido CrosettoDifesaUcrainaItalia

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoIl ritorno della Centomiglia Internazionale del GardaIl ritorno della Centomiglia Internazionale del Garda

Da più di 70 anni la regata che unisce sportivi, appassionati e curiosi da tutto il mondo

Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ