Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Migliaia in piazza a Kiev contro la rimozione del ministro della Difesa

KIEV, 17 LUG - Migliaia di persone sono scese in piazza questa sera a Kiev per protestare contro la rimozione del popolare ministro della Difesa Mykhailo Fedorov, una decisione presa dal presidente Volodymyr Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo che ha scatenato le polemiche. I manifestanti si sono radunati nella capitale ucraina con bandiere e cartelli per il secondo giorno consecutivo, secondo quanto riportato da un giornalista dell'Afp.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
KIEV
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...