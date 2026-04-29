Legge elettorale, chi la scrive può decidere il Colle

Sergio Mattarella - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

A un anno dal rinnovo del Parlamento, rifare il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi è qualcosa che può evitare un governo tecnico (anche se, teoricamente e in base alla Costituzione, tutto è sempre possibile) ma soprattutto può orientare la scelta del prossimo Capo dello Stato.

Se nel 2029, quando scadrà il secondo mandato di Sergio Mattarella, un polo avrà la maggioranza (con premio) in entrambe le Camere, il collegio dei Grandi elettori eleggerà un presidente espressione di quel quadro politico; se invece la riforma non avesse luogo e i risultati elettorali determinassero (pur se anche questo non è affatto certo) un panorama parlamentare non ben definito, l'inquilino del Quirinale sarebbe scelto (come del resto si dovrebbe fare anche nell'ipotesi precedente, se si volesse davvero una figura capace di rappresentare il Paese e garantire l'unità nazionale) da un consenso ampio e trasversale.

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Quando c'era la proporzionale abbiamo avuto un presidente come Pertini, eletto quasi plebiscitariamente (tranne che dai missini, ovviamente, essendo stato un capo partigiano) ma che - come socialista - non godeva dei favori del segretario del Psi Craxi (quest'ultimo, però, fece buon viso a cattivo gioco, anche perchè il momento storico e il clima di unità nazionale non gli permettevano di perdere l'occasione di mandare un esponente del suo partito sul Colle).

Ci sono stati anche altri casi di maggioranze presidenziali ampie, come per Gronchi (1955) e il «Mattarella bis» (2022). Sta di fatto che, se le regole del gioco dovessero rimanere quelle vigenti, la scelta del prossimo Capo dello Stato sarebbe necessariamente partecipata e frutto di convergenze, mentre con la riforma i vincitori sarebbero tentati di prendersi anche il Colle, oltre a Palazzo Chigi. In un'epoca nella quale i capi dei partiti decidono tanto (le candidature blindate dei loro deputati e senatori) e i leader delle coalizioni hanno ancora più potere, forse bisognerebbe ricordarsi che la Costituzione non è stata scritta per avere uomini (o donne) soli al comando del Paese e delle istituzioni.