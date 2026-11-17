ROMA, 17 NOV - La Camera dei deputati ha approvato il ddl antisemitismo. 147 i si, 93 i contrari, 5 gli astenuti, dopo l'annuncio del deputato dem Piero Fassino che lui e altri colleghi dem non avrebbero seguito le indicazioni del partito. Dopo il voto positivo del Senato, il testo, che prevede l'adozione della definizione di antisemitismo dell'Ihra (Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto), viene approvato definitivamente diventando legge
La Camera approva il ddl antisemitismo, 147 i si. E' legge
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