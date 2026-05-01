Il passato che non passa, l’Italia all’ombra di Berlusconi

Il passato che non passa. Nel giro di 48 ore l’Italia si è ritrovata improvvisamente neoberlusconiana. Una sorta di déjà vu dello spirito del tempo imprevisto. O, forse, non così tanto, considerando che, per l’appunto, ci ritroviamo immersi in una dinamica decisamente di lunga durata, a cui tutta una serie di fatti di attualità riportano proprio durante queste giornate. Basta scorrere la timeline delle news e sfogliare i giornali, e il repertorio sembra rimandare ad almeno un quindicennio or sono.