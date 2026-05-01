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Il passato che non passa, l’Italia all’ombra di Berlusconi

Basta scorrere la timeline delle news e sfogliare i giornali e il repertorio sembra rimandare ad almeno un quindicennio or sono
L'Italia si è riscoperta berlusconiana - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
L'Italia si è riscoperta berlusconiana - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il passato che non passa. Nel giro di 48 ore l’Italia si è ritrovata improvvisamente neoberlusconiana. Una sorta di déjà vu dello spirito del tempo imprevisto. O, forse, non così tanto, considerando che, per l’appunto, ci ritroviamo immersi in una dinamica decisamente di lunga durata, a cui tutta una serie di fatti di attualità riportano proprio durante queste giornate. Basta scorrere la timeline delle news e sfogliare i giornali, e il repertorio sembra rimandare ad almeno un quindicennio or sono.

A imperversare in maniera devastante (e riprovevole) nelle cronache è l’ex igienista dentale (e dal 2010 al 2012 consigliera regionale in Lombardia con il Popolo della libertà) Nicole Minetti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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