Grazia a Minetti, Quirinale al Ministero: «Si verifichino gli atti»

I dubbi sul bambino

Nell’ultimo servizio, quello di oggi, si fa riferimento al bimbo che le sarebbe valso la grazia da parte del Colle. Infatti, la ex consigliera regionale in Lombardia del Pdl ha ottenuto la grazia «umanitaria» per via di un bambino dato per abbandonato che avrebbe avuto bisogno di cure, scrive ancora il Fatto che – in base alla lettura degli atti a cui fa riferimento – avrebbe i genitori ancora vivi, per quanto poveri.

Sempre secondo il quotidiano emergebbero dei dubbi proprio sulle cure mediche di cui il bimbo necessiterebbe e sugli accertamenti svolti per arrivare alle conclusioni che hanno portato il Colle a concedere la grazia. In questo quadro, sempre il Fatto sottolinea alcuni momenti oscuri, come la scomparsa nel febbraio del 2026 della madre biologica del bambino e la fine dell’avvocata che la difendeva (morta carbonizzata) dopo che Minetti (titola il Fatto oggi) aveva fatto causa ai genitori biologici per ottenere l’affidamento del bambino. Il ministero della Giustizia ha firmato l’autorizzazione richiesta dalla Procura generale della Corte d’Appello di Milano per nuove verifiche, tutte quelle che dovessero rivelarsi necessarie, in merito al caso.