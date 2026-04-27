Grazia a Minetti, Quirinale al Ministero: «Si verifichino gli atti»

L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: «In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del signor presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa».
I servizi
Gli articoli a cui fa riferimento il Quirinale riguardano dei servizi pubblicati dal Fatto Quotidiano a partire da sabato 25 aprile. Nel primo titolava «Nicole Minetti gestiva il ranch con le squillo» in Uruguay. Nel servizio si scriveva che a Maldonado, città del paese sudamericano, nella villa e sullo Yacht del suo compagno, Giuseppe Cipriani, c’erano «sere di sesso a pagamento, anche con le visite di Epstein e Campbell». Nicole – si legge nell’articolo del quotidiano – «sceglieva le ragazze, gli abiti ed il parruchiere».
I dubbi sul bambino
Nell’ultimo servizio, quello di oggi, si fa riferimento al bimbo che le sarebbe valso la grazia da parte del Colle. Infatti, la ex consigliera regionale in Lombardia del Pdl ha ottenuto la grazia «umanitaria» per via di un bambino dato per abbandonato che avrebbe avuto bisogno di cure, scrive ancora il Fatto che – in base alla lettura degli atti a cui fa riferimento – avrebbe i genitori ancora vivi, per quanto poveri.
Sempre secondo il quotidiano emergebbero dei dubbi proprio sulle cure mediche di cui il bimbo necessiterebbe e sugli accertamenti svolti per arrivare alle conclusioni che hanno portato il Colle a concedere la grazia. In questo quadro, sempre il Fatto sottolinea alcuni momenti oscuri, come la scomparsa nel febbraio del 2026 della madre biologica del bambino e la fine dell’avvocata che la difendeva (morta carbonizzata) dopo che Minetti (titola il Fatto oggi) aveva fatto causa ai genitori biologici per ottenere l’affidamento del bambino. Il ministero della Giustizia ha firmato l’autorizzazione richiesta dalla Procura generale della Corte d’Appello di Milano per nuove verifiche, tutte quelle che dovessero rivelarsi necessarie, in merito al caso.