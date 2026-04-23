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﻿Cronaca

Il Tar respinge i ricorsi: Malpensa resta intitolato a Berlusconi

A presentarli erano stati i Comuni di Milano, Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo: «Intitolazione simbolica e onorifica»
L'aeroporto di Malpensa e Silvio Berlusconi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
L'aeroporto di Malpensa e Silvio Berlusconi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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Il Tar della Lombardia ha dichiarato in parte infondati e in parte inammissibili i ricorsi presentati dal Comune di Milano e dai Comuni di Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, deliberata dal cda di Enac nel 2024 con il via libera del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le reazioni

«Legittimato l’operato Enac di intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa al presidente Silvio Berlusconi», spiega l’ente in una nota. «Esprimo soddisfazione per la decisione del Tar che consolida la delibera Enac, approvata anche dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, e il quadro normativo che attribuisce all’Enac e al ministero competente, la titolarità delle scelte relative alla denominazione degli aeroporti», sottolinea il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma.

«I giudici hanno inoltre evidenziato che tale intitolazione presenta natura prevalentemente simbolica e onorifica, precisando che gli aeroporti costituiscono infrastrutture appartenenti al demanio dello Stato, destinate a soddisfare interessi di rilievo nazionale e internazionale e, pertanto, non assimilabili alla toponomastica locale, ambito nel quale operano i Comuni», prosegue l’Enac.

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