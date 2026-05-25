Innovare attraverso le persone giovani e AI nella nuova economia

Viviamo una fase storica caratterizzata da grandi difficoltà. Alle tensioni e alle crisi che caratterizzano l'attualità si sommano una congiuntura economica negativa e un assetto dell'economia mondiale in forte cambiamento.

Gli Stati Uniti stanno ridefinendo la geografia economica e la Cina ha assunto un ruolo di leader in quasi tutti i settori della manifattura grazie alla sua capacità di offrire prodotti a basso prezzo e di grande contenuto tecnologico. L’Europa, nel frattempo, attraversa una fase di fragilità dovuta a ridotta capacità competitiva nei settori tradizionali e da scarsa presenza nei business legati alle nuove tecnologie.

In questo scenario, la risposta più efficace sta nella capacità di innovare e nell’investire sul capitale umano, inteso come leva essenziale per generare innovazione. Diventa quindi cruciale valorizzare le persone, responsabilizzarle e coinvolgerle negli obiettivi aziendali, in un momento in cui il lavoro è «meno al centro» ma «più centrale», con ciò intendendo il fenomeno di crescita dell'attenzione verso il bilanciamento tra vita privata e professionale, pur nella consapevolezza che il lavoro resta un elemento fondamentale di identità e realizzazione personale. Tale cambiamento di prospettiva deve particolarmente riguardare l'ingresso nel mondo del lavoro delle giovani generazioni.

Parallelamente, infatti, il mondo del lavoro sta vivendo l’ingresso massiccio dell’intelligenza artificiale, che non deve essere percepita come una minaccia, ma come un’opportunità. Oggi solo circa il 50% delle grandi imprese e il 15% delle PMI utilizza strumenti di IA, con un margine enorme di crescita. L’IA può diventare perciò sia un fattore di efficienza, sia un elemento di attrattività per le nuove generazioni.

L’IA può favorire, infatti, l’inserimento dei giovani nelle imprese, grazie alla loro naturale predisposizione all’utilizzo delle nuove tecnologie, rendendoli facilitatori e veri e propri «traghettatori» verso i processi di innovazione.

Le imprese, dal canto loro, devono prendere atto che l'approccio al mondo del lavoro è completamente cambiato e, di conseguenza, non possono essere solo fruitrici passive di quanto veniva proposto dal mercato del lavoro, ma devono diventare protagoniste attive e partecipare all'orientamento, alla formazione e alla cura dei giovani offrendo loro opportunità professionali coerenti con le loro aspettative coinvolgendoli nella condivisione dei valori e degli obiettivi aziendali. È essenziale motivarli attraverso percorsi di crescita, ambienti di lavoro attenti al benessere psicofisico e spazi che favoriscano creatività e partecipazione.

In definitiva, la sfida è affidare ai giovani nuove responsabilità e reali margini di autonomia, rendendoli protagonisti del cambiamento.