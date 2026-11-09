Il voto Usa e le domande sulla democrazia ancora in cerca di risposte

Neppure i più schierati sondaggisti americani anti Trump avevano previsto una bocciatura tanto pesante e diffusa del presidente Usa nelle elezioni di metà mandato, che lo vedono soccombere sia alla Camera e al Senato quanto nell’assegnazione dei governatori. Adesso, che succede? Dire cosa farà davvero Trump, forte della connotazione presidenziale della democrazia statunitense, è reso complesso dalla giravolta repentina delle sue affermazioni e delle sue azioni. Si fanno distinzioni tra la politica interna e quella estera, ma anche tra le scelte che compiranno nei prossimi due anni gli aspiranti candidati repubblicani e democratici in vista della individuazione del suo successore alla presidenza.
Intanto da noi, in Italia, si valutano le indicazioni che il voto americano può anticipare per la prossima consultazione elettorale, nel 2027, che vede Giorgia Meloni chiedere un rinnovato mandato quinquennale a governare e al contempo un lasciapassare, che respinge si configuri come licenza personale, alla nomina di un Presidente della Repubblica proveniente da una estrazione culturale e politica di centrodestra, comunque non necessariamente di centrosinistra.
I democratici statunitensi hanno messo in campo una miscellanea composita, qualcuno sostiene contraddittoria, dei mondi che li compongono. Attrezzata per raccogliere la protesta contro il referendum su di lui impostato da Trump, tutta da verificare in una contesa per un mandato presidenziale fondato su un programma preciso. La sinistra italiana vi legge, da subito, un incoraggiamento ad accelerare la sua contestazione sociale della politica del lungo governo di Giorgia Meloni, la destra interna cerca, con un mix di cautele e di distinzioni, di individuare e non replicare gli errori dei repubblicani commissariati ed esautorati dal Trump sfiduciato.
La democrazia statunitense ha palesato tutta la sua vitalità, attraendo un voto massiccio, orientato da un sentire diffuso che è in discussione il benessere vitale di una nazione intrecciata con il mondo. Da qui la messa in discussione della politica interna, con i costi economici galoppanti, ma pure di quella estera, con il moltiplicarsi di costose guerre.
Da noi ci si confronta con una diserzione crescente dal recarsi alle urne, tanto da fissare soglie di minoranze premiali. La contestazione del disagio sociale si potrà tradurre in partecipazione politica? Vuoi per rafforzare l’attuale governo oppure per sostituirlo con una rinnovata coalizione?
Negli Usa hanno avuto un ruolo determinante le connotazioni religiose di diversi esponenti, lanciando un’ipoteca sulle scelte future. In Italia si alternano le domande di sganciamento dalla matrice culturale cattolica con i richiami ad una sua vitale partecipazione alla riscrittura di un patto sociale che unisca libertà e regole, persone e comunità, democrazia e governo della cosa pubblica. Il voto Usa pone una serie di domande, appunto, sulla democrazia. Da noi vanno interpretate, e sciolte, in chiave storica e culturale interna. Un’operazione che vede interpellato ciascuno di noi.