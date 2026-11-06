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Effetto midterm, crollano Wall Street e Tokyo. Trump: «Colpa dei dem»

La sconfitta si riflette sui mercati finanziari: l’indice Nikkei stamattina ha lasciato sul terreno oltre il 5%
La borsa di Tokyo stamattina - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La borsa di Tokyo stamattina - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La sconfitta di Donald Trump e dei repubblicani alle elezioni di midterm negli Stati Uniti si riflette anche sui mercati finanziari. Dopo il crollo registrato ieri sera a Wall Street, stamattina è stata la Borsa di Tokyo a subire pesanti perdite: l’indice Nikkei ha lasciato sul terreno oltre il 5%.

Il presidente americano ha attribuito la responsabilità a chi ha votato per i democratici, mentre dalla sua amministrazione arrivano segnali di compattezza. Il segretario di Stato Marco Rubio ha smentito le indiscrezioni su un possibile addio all’incarico: «Il mio piano è lavorare per il presidente fino al termine del suo mandato», ha dichiarato.

Anche il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha respinto le ipotesi di un possibile impeachment, affermando: «L’impeachment non è servito con Trump e non servirà con me».

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