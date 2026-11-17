Il genocidio perpetrato da Israele nei confronti del popolo gazawi ha prodotto un esito perfino paradossale: una sorta di rimozione dei fatti accaduti il 7 ottobre 2023 con il criminale attacco terroristico condotto da Hamas nei confronti di cittadini inermi e di vittime innocenti. Una rimozione anch’essa da addebitare alle misure adottate dal governo di Netanyahu ispirate da volontà di vendetta e tese alla «soluzione finale» della questione palestinese.
Un interrogativo tra gli altri a questo punto si impone: dove sta andando la democrazia israeliana, «l’unica democrazia in Medio Oriente» secondo una formula da sempre invalsa retta sul paragone con gli altri regimi della regione come a rivendicare una superiorità morale e quasi a legittimare le azioni intraprese?
Ebbene, va riconosciuta la presenza in Israele dei classici indicatori propri dei sistemi democratici: elezioni libere, un articolato pluralismo rappresentativo, un discorso pubblico non solo acceso, ma addirittura conflittuale, nonché la possibilità di alternanza tra maggioranza e opposizione, e un sistema giudiziario che è riuscito a conservare la propria autonomia dal Governo nonostante gli attacchi ripetutamente subiti. Tuttavia è innegabile che la democrazia israeliana stia vivendo fasi di deriva e di arretramento. Un fenomeno certamente diffuso a tutte le latitudini, ma che con il governo di Netanyahu ha visto una rilevante accelerazione, sostenuta, grazie all’enfasi etno-nazionalista alimentata dal premier, da consistenti settori di elettorato.
Sono molteplici i parametri che si possono assumere al fine di una verifica dello stato di salute della democrazia israeliana. I rapporti istituiti nei confronti dei Territori, quelli con i palestinesi di cittadinanza israeliana e lo status degli israeliani ebrei possono costituire riferimenti probanti per una valutazione che intenda riscontrare la realtà sulla base di dati oggettivi, prescindendo da ogni forma di pregiudizio e, soprattutto, dalla tabe antisemita.
Quanto al primo parametro una politica aggressiva di colonizzazione sino all’apartheid, le violenze esercitate a danno della popolazione palestinese, spesso supportate dall’esercito israeliano, gli sfollamenti forzati, interi villaggi rasi al suolo, l’entrata in vigore agli inizi di quest’anno di una legge che prevede la pena di morte per i palestinesi responsabili di atti terroristici giudicati tali da un tribunale militare, configurano un quadro non solo di violazione del diritto internazionale umanitario, ma pure di differenziazione dell’intero sistema dei diritti a seconda dell’origine nazionale, della cittadinanza e della residenza. Tutto ciò è incompatibile con la democrazia.
Quanto ai palestinesi di cittadinanza israeliana, al di là del divario rispetto agli israeliani ebrei quanto ai livelli di povertà, di salario, di istruzione, di diritto alla salute, sono la loro stessa presenza e identità ad essere considerate come una minaccia e un pericolo per la stabilità di un assetto istituzionale che, sulla base della legge del 2018, definisce Israele come «Stato-Nazione del popolo ebraico», quindi escludente cittadini da ritenere estranei, se non «infedeli». Infine la Destra al potere ha prodotto una progressiva erosione dei diritti degli stessi israeliani ebrei attraverso il ripetuto attacco portato alla separazione dei poteri come strumento di una pratica plebiscitaria di tipo autocratico. Si è persino giunti a proporre l’arresto dei leader dell’opposizione contrari alla riforma del sistema giudiziario. Dunque una traiettoria che vede messi in discussione e addirittura alterati i contrappesi liberali propri del costituzionalismo democratico.
La soluzione della questione palestinese non può pertanto prescindere da un pieno riconoscimento della popolazione araba come depositaria di diritti. E così pure il ripristino di un ordinamento compiutamente democratico non può che essere fondato su un sistema di controlli a carico dell’esecutivo, quale garanzia imprescindibile per uno Stato di diritto. Alla luce dei recenti risultati elettorali, un interrogativo investe pertanto le opposizioni: sapranno condurre queste battaglie? Ne va dello stesso riconoscimento da attribuire ad Israele di essere uno Stato democratico.