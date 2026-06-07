Giornale di Brescia
Abbonati
Opinioni
OpinioniGDB+Politica

La corsa al consenso frammenta i poli

Nei due schieramenti principali le distanze tra i partner non si accorciano, si dilatano. A destra i leader marcano differenze tattiche su ogni dossier, a sinistra il faticoso cantiere di un’alternativa si scontra con veti incrociati e personalismi mai sopiti
Roberto Chiarini

Roberto Chiarini

Editorialista

L'aula di Montecitorio, sede della Camera dei deputati - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
L'aula di Montecitorio, sede della Camera dei deputati - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

L’atmosfera che si respira nei corridoi dei palazzi romani non è propriamente quella dell’auspicata ricomposizione unitaria dei due poli. Il combinato disposto dell’avvio precoce di una campagna elettorale e l’ombra di una nuova riforma elettorale sta funzionando come reagente chimico su un sistema politico già fragile.

Invece di una convergenza programmatica, si registra il fenomeno opposto: la frammentazione interna. Nei due schieramenti principali, le distanze tra i partner non si accorciano, si dilatano. A destra, la competizione per l'egemonia identitaria spinge i leader a marcare differenze tattiche su ogni dossier. Non solo si moltiplicano i distinguo tra Forza Italia e Lega.Si è consumata anche la scissione di Futuro nazionale del generale Vannacci, che minaccia di compromettere la riuscita della coalizione alle prossime elezioni politiche del 2027.

A sinistra, il faticoso cantiere di un’alternativa si scontra con veti incrociati e personalismi mai sopiti. Non solo resta viva la rivalità di Schlein e Conte sulla candidatura a premier, ma si cominciano ad accusare anche una serie di uscite eccellenti: dopo l’ex segretaria della Cisl Annamaria Furlan, l’ex ministro Marianna Madia, l’ex vicepresidente dell’Emilia-Romagna Elisabetta Gualmini, ora è la volta della vicepresidente del parlamento europeo Pina Picierno.

Il risultato è che viene messo in discussione il modello bipolare, proprio mentre si cerca di normarlo. La logica della coalizione è minata dalla logica dei distinguo. Si rischia il cortocircuito: si corre insieme per vincere, ma si parlano linguaggi diversi per non scomparire, aumentando nell’elettorato il disorientamento e la spinta all’astensionismo.

Le proiezioni delineano uno scenario post-elettorale inquietante per i fautori della stabilità: un pareggio sostanziale o una vittoria «mutilata». In questo scenario, la tenuta delle coalizioni sarebbe messa seriamente in pericolo. Se i poli non tengono, la forza d’inerzia del sistema spingerà verso una ricomposizione centripeta.

È qui che si riaffaccia l’ipotesi di una grande «concentrazione al centro», una manovra di salvataggio istituzionale che vedrebbe le forze moderate dei due schieramenti attrarsi per necessità di sopravvivenza. Se questo schema dovesse realizzarsi, assisteremmo a una sorta di restaurazione della Prima Repubblica. Un sistema in cui il perno del comando torna saldamente nelle mani del centro moderato, pragmatico e governista, capace di dialogare con le cancellerie europee e i mercati.

Le ali estreme verrebbero fatalmente isolate, con la marginalizzazione di quelle forze che hanno fatto del radicalismo il proprio marchio di fabbrica. La destra identitaria e sovranista più pura di Futuro Nazionale sarebbe destinata ad assumere un ruolo di semplice testimonianza, priva di agibilità di governo. Sull’altro fronte, il Movimento 5 Stelle, arroccato su posizioni antagoniste e populiste, sarebbe ridotto a una funzione di tribuno della plebe digitale, lontano dalle leve del potere reale.

Un remake insomma dell’equilibrio politico del primo cinquantennio del dopoguerra quando era toccato al Msi e al Pci subire un’analoga, simmetrica conventio ad excludendum. Sarebbe la pietra tombale di quella democrazia dell’alternanza inutilmente perseguita per un trentennio. Ma sarebbe anche la sconfitta dei populismi e il trionfo della mediazione come unico metodo di governo possibile.

Sarebbe la rivincita della Prima Repubblica, accusata di aver congelato ogni possibilità di alternanza nelle mani della Democrazia cristiana, quando viceversa ha avuto il merito di prendere atto che la democrazia all’inglese semplicemente non era nelle corde degli italiani. La campagna elettorale dirà se i poli sapranno ritrovare una ragione d’essere o se toccherà al centro raccogliere i cocci di un sogno bipolare mai diventato realtà.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
schieramenti politicielezioni politicheGoverno

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Come comunicare senza perdere valore: «AI Marketing» in edicola con il GdBCome comunicare senza perdere valore: «AI Marketing» in edicola con il GdB

Un libro dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel marketing e nella comunicazione, tra automazione, creatività ed empatia.

SCOPRI DI PIÙ
La prima pagina del GdB come ricordo di una data speciale, da conservare o regalareLa prima pagina del GdB come ricordo di una data speciale, da conservare o regalare

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi.

SCOPRI DI PIÙ
Sponsorizzato«Di sera specialmente… speciale Lunaria» accende l’estate«Di sera specialmente… speciale Lunaria» accende l’estate

Giovedì 18 giugno, 2 e 9 luglio, visite guidate serali e meditazione dedicata alla Luna a Casa Museo Zani