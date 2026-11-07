Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaItalia e Estero

Financial Times: «Allarmi bomba in Europa, si indaga sulla pista russa»

L’ipotesi delle agenzie di sicurezza europee è che le minacce siano di attivisti filo-Cremlino o gruppi hacker
L'Airbus A320 di Aer Lingus costretto ad atterrare nella base militare di Evreux-Fauville - Foto Epa/Yoan Valat © www.giornaledibrescia.it
L'Airbus A320 di Aer Lingus costretto ad atterrare nella base militare di Evreux-Fauville - Foto Epa/Yoan Valat © www.giornaledibrescia.it

Le agenzie di sicurezza europee stanno indagando per accertare se le minacce di bomba coordinate che questa settimana hanno preso di mira decine di voli europei possano avere avuto origine in Russia. Lo riferisce il Financial Times, citando funzionari dell’intelligence secondo cui è in corso un’indagine transfrontaliera tra i servizi europei per risalire all’origine delle minacce. Alcuni esponenti dell’intelligence europea ritengono che l’origine russa sia la più probabile, per movente, modalità operative, precedenti e primi indizi emersi. Un’ipotesi di lavoro è che le minacce siano di attivisti filo-Cremlino o gruppi hacker.

Nessuna minaccia reale

I funzionari europei avvertono tuttavia che la strada verso un’attribuzione concreta delle responsabilità sui falsi allarmi bomba è ancora lunga e che potrebbe non essere possibile arrivare a una conclusione definitiva. Anche nel caso dell’ipotesi di minacce da attivisti filo-Cremlino, sottolinea l’Ft, resterebbe da stabilire se e in quale misura i servizi segreti russi abbiano diretto, incoraggiato o autorizzato le operazioni. Gli investigatori non ritengono che i responsabili rappresentino una minaccia reale per l’aviazione europea.

I messaggi

Le email sono state inviate da diversi account anonimi e da differenti aree geografiche: una è stata rintracciata in Colombia. Molti messaggi erano scritti nella lingua dei destinatari. In un’email inviata ieri ai media irlandesi, gli autori sostenevano di aver «sperimentato il multithreading» e di aver reclutato residenti europei, oltre ad avere ottenuto accesso a dispositivi, server e account compromessi. Il Ft ricorda inoltre che una minaccia inviata giovedì all’aeroporto di Fiumicino era stata attribuita al gruppo sciovinista russo Male State, il cui fondatore Vladislav Pozdnyakov ha però negato il coinvolgimento dell’organizzazione.

Secondo il responsabile della sicurezza degli aeroporti lituani, Vidas Ksanas, il gruppo, o qualcuno che dichiarava di rappresentarlo, aveva già inviato in passato diverse minacce di bomba agli aeroporti del Paese. Nell’ottobre 2023, oltre 1.500 falsi allarmi avevano preso di mira scuole e asili in Lituania. Le autorità di Vilnius avevano accusato un «attore statale», senza identificarlo pubblicamente, mentre negli ambienti dell’intelligence la responsabilità era stata attribuita ad attivisti russi, probabilmente incoraggiati dai servizi del Cremlino.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
allarme bombabombaaereihackerintelligenceRussia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...