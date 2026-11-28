Non amo la pizza. La mangio ovviamente, ma quando ho particolarmente fame non è che si palesi lei nella mia mente. Non c’è storia, per dire, con un panino croccante ripieno di salame nostrano. Quello sì che mi fa impazzire. E poi devo fare una considerazione da medio anziano, una considerazione da non ci sono più i sapori di una volta.
Quando ero piccolo, negli anni Ottanta, ovvero quando si iniziava a prendere la pizza e portarla a casa, la domenica sera andavo con mio papà alla Chitarra (c’era anche la pizza Chitarra, con l’uovo, terrificante). Ecco, il profumo di quel pomodoro per me era il profumo della pizza. Per far vedere che ho letto qualche libro, se lo risentissi oggi mi farebbe l’effetto delle madeleine di Proust. Ma purtroppo non l’ho più sentito. Mai.
Figuriamoci poi in questo nefasto tempo nel quale vanno di moda le pizze gourmet, che tutto sono tranne che pizze. Lo possiamo dire? Diciamolo. Ecco allora che quando vado in pizzeria io mi rifugio nella pizza che è financo una carezza per l’anima, la pizza che mi rasserena, l’unica che mi fa venire una prepotente voglia di azzannarla: la quattro stagioni.
Devono esserci dei punti fermi: il prosciutto cotto dev’essere di una qualità virante al dozzinale, le olive quasi plastificate, l’acciughina talmente salata da anestetizzarti la bocca, e i carciofini sott’olio, così che durante la cottura si crei tutt’attorno quel laghetto unto. Una pizza sincera, che non vuole essere null’altro di quello che è: una pizza da mangiare e basta.